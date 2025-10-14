Marlena publicará 'LA VICTORIA', su nuevo EP, el viernes 14 de noviembre

La Victoria es el título del último lanzamiento de Marlena y también de su próximo EP, que Ana y Carol lanzarán el viernes 14 de de noviembre.

Tras el éxito de su segundo álbum de estudio, entre cuatro paredes y una verdad, con éxitos como RED FLAGS, Te vas a inventar o amor de verano, el dúo madrileño promete hacernos vibrar con este trabajo del que ya hemos podido escuchar cuatro adelantos y que seguro formarán parte del setlist del próximo showcase exclusivo de Marlena con Europa FM. Será el viernes 17 de octubre en Lleida y aún hay invitaciones disponibles.

La victoria, Pies sin plomo, Se sube la falda y Échame la culpa son las cuatro canciones ya disponibles del EP (compuesto por un total de siete) con el que Marlena inicia su etapa azul. Tras apostar por el verde en su primer álbum de estudio, 1000 Primeras Veces (2023), y el rojo en el segundo, entre cuatro paredes y una verdad (2024), ahora sus diseños se tiñen de este color.

La portada del nuevo EP; el cartel del primer concierto de su gira de 2026, el 20 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona con Europa FM como radio oficial, y hasta los pañuelos que luce Ana Legazpi son ahora azules.

El anuncio del EP de Marlena viene con gira. Ana y Carol tienen previsto anunciar las ciudades que visitarán en 2026 (y las fechas) este martes 14 de octubre. Por ahora ya está cerrada la fecha en Barcelona y las entradas están a la venta.