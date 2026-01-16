Martin repasa sus últimos seis años en 'Otro verano', su nueva canción llena de nostalgia

"Ya no soy yo"

A sus 20 años, Martin es una de las promesas más destacadas del indie español. El exconcursante de Operación Triunfo 2023 está dando forma a su álbum debut junto a Hidrogenesse —grupo que ha producido a artistas como Fangoria—, y Otro verano es el segundo adelanto de este proyecto.

Compuesta por el dúo y el propio Martin, la canción tira de nostalgia para repasar cómo han sido sus últimos seis veranos a través del amor adolescente, la incertidumbre, la improvisación o el vértigo de la fama con OT. "El verano de mis 19 / Lo sabemos todos / Está todo documentado", canta sobre el programa.

"Últimamente está haciendo un frío... que solo puedo pensar en verano y en las ganas de sentir otra vez el sol en el cuerpo", dice Martin en el vídeo promocional del tema. "Estar tumbado en la arena pensando en nada o reflexionando, escuchando el mar de fondo. O esos días míticos que quedamos superpronto para coger el tren y estar todo el día en la playa y volver por la noche con todo el salitre en el cuerpo. Otro verano más que añadiremos a la lista y que se va a quedar en nuestra cabeza grabado", añade, dejando ver que la memoria es un tema prioritario en su álbum.

Con una melodía y voz envolventes, la nostalgia se apodera de Martin en Otro verano. A los 15 años, "sigo oyendo una palabra que me quema por dentro"; a los 16, "se me queda grabada en la cabeza"; a los 17, "me di cuenta de que no entendía nada"; a los 20, tras la exposición pública, "ya no soy yo". El despertar sexual y la propia identidad invaden una letra donde el pasado está invadido por preguntas.

Letra de 'Otro verano', de Martin

El verano de mis 15 años

Ya no pude regular mi temperamento

Con los ojos cerrados sigo viendo

Las sombras del sol

Y sigo oyendo una palabra que me quema por dentro

-

El verano de mis 16 años

Fue una noche larga que pasé despierto

La mirada de un chico en la playa

Se me queda grabada en la cabeza

Y no sé si es pregunta o respuesta

-

Otro verano, otro verano, otro verano

Otro verano, otro verano, otro verano

-

El verano de mis 17

Me di cuenta de que no entendía nada

Enumeraba lo que no sabía

Pa' darle vueltas al volver a casa

-

El verano de mis 18

Hicimos planes y luego improvisamos

El verano de mis 19

Lo sabemos todos

Está todo documentado

-

Otro verano, otro verano, otro verano

Otro verano, otro verano, otro verano

-

El verano de mis 20 años

Toda mi familia reunida celebrando

El cumpleaños de alguien que ya no soy yo

¿Qué hago yo aquí?

En este pueblo desconocido

En este día que hace malísimo

Hay globos y una piñata

¿Qué hacen aquí?

Ya no soy yo

-

Otro verano, otro verano, otro verano

Otro verano, otro verano, otro verano

Que se me escapa de las manos