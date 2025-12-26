Medina Azahara se despedirá de los escenarios en Córdoba

Medina Azahara ha anunciado su gira de despedida con un último concierto en Córdoba de 2026 , desde el Teatro de la Axerquía.

Medina Azahara destinará el otoño de 2026 despidiéndose de los escenarios: la emblemática banda de rock cerrará más de cuatro décadas de trayectoria musical con su último tour, Todo tiene su fin.

Y la última cita con su público será en el Teatro de la Axerquía de Córdoba el 17 de octubre de 2026. La banda de rock andaluza, referente indiscutible de la música española y orgullo de su ciudad natal, pondrá fin a su carrera con un espectáculo que recorrerá los grandes himnos que han marcado a varias generaciones.

Será una cita cargada de simbolismo, emoción y homenaje a una banda que forma parte de la identidad musical cordobesa, pero antes de aterrizar en dicha ciudad la banda se recorrerá otras ciudades españolas como Málaga, Cáceres, Leganés, Mallorca, Valencia, Zaragoza...

Medina Azahara, una banda pionera

Allí donde surgió en 1979 Medina Azahara dirá adiós, tras ser considerada la una de las grandes pioneras y referentes del género por su fusión de rock progresivo con elementos del flamenco y la música andaluza.

Debutaron con el álbum Medina Azahara (1979), al que siguieron discos clave como La esquina del viento y Andalucía, que consolidaron su identidad musical y su popularidad en los años 80. A lo largo de las décadas, el grupo ha evolucionado hacia un sonido más cercano al rock duro, sin perder sus raíces, superando numerosos cambios de formación —con Manolo Martínez como voz emblemática desde mediados de los 80— y manteniendo una trayectoria constante con más de cuarenta años de carrera, numerosos discos publicados y una fiel base de seguidores en toda España.