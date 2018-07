Meghan Trainor y Ariana Grande en dibujos animados en el video 'Boys Like You' de Who Is Fancy

Who Is Fancy estrena videoclip de dibujos animados para la canción Boys Like You en el que aparecen y colaboran Meghan Trainor y Ariana Grande .

Meghan Trainor y Ariana Grande en el video 'Boys Like You' de Who Is Fancy / YouTube

Ariana Grande y Meghan Trainor se unen a Who Is Fancy (Jake Hagood) para cantar su canción Boys Like You en un videoclip de dibujos animados.

Ahora que el verano se ha ido y el invierno parece que ha llegado para quedarse, no va nada mal que un artista nos presente un videoclip de los más veraniego. Sol, piscina (y su limpiador), refrescos...¡Y todo eso gozando de la compañía de Ariana Grande y Meghan Trainor!

Who Is Fancy nos presenta con un videoclip de dibujos animados en el que el trío de cantantes intenta, de mil maneras, llamar la atención del limpiador de la piscina.

Si consiguen llamar su atención o no, es algo que dejan a la interpretación del que mire el videoclip, pero de quien seguro que llamaron la atención fue de todos los espectadores del programa Dance With The Stars del pasado lunes 23 de noviembre. El trío formado por Meghan, Ariana y Fancy actuaron en el programa interpretando por primera vez Boys Like You en directo.