Meghan Trainor y John Legend cantan bajo la lluvia en ‘Like I’m Gonna Lose You’

Meghan Trainor ha publicado el vídeo de Like I'm gonna lose you, el cuarto single de su debut Title. En esta balada cuenta con la colaboración de John Legend donde los vemos interpretando el tema bajo la lluvia.

John Legend y Meghan Trainor en 'Like I'm gonna lose you' / Youtube

Meghan Trainor sigue explotando su exitoso primer disco Title del que se extraen hits como All about that bass, Lips are movin' o el más reciente Dear future husband.

Ahora le toca el turno a Like I'm gonna lose you, donde nos sorprende con una balada en la que cuenta con la colaboración de John Legend.

El videoclip, dirigido por Constellation Jones, se ha estrenado simultáneamente en Vevo y en una pantalla gigante en Times Square y podemos ver a ambos artistas interpretando el tema bajo la lluvia mientras diferentes personas se dan muestras de amor de todo tipo.