Los mejores momentos de Abraham Mateo en su concierto en Madrid: de Ana Mena y Chanel a 'Señorita'

7 años tenía Abraham Mateo cuando empezó a soñar con hacer música, y pronto comenzó una carrera que le ha hecho crecer tanto personal como profesionalmente.

20 años en la música que el gaditano quiso celebrar sobre el escenario, con el concierto más importante de su carrera hasta el momento. Fue este 11 de enero el día que el intérprete de Maniaca conquistó el Movistar Arena de Madrid y recordó el duro camino para llegar hasta aquí.

Un concierto con 35 canciones del que destacamos los mejores momentos:

El cinturón de La Velada de Ibai Llanos

Para recorrer su trayectoria Abraham Mateo también tenía que parar para visibilizar el bullyng que sufrió en los inicios de su carrera. Para ello aparecieron en la pantalla del Movistar Arena vídeos de AuronPlay, Wismichu y otros youtubers insultando al cantante en el pasado.

Como respuesta, el gaditano se plantó sobre el escenario con el cinturón que ganó en La Velada del Año 3, el evento deportivo que celebra anualmente el streamer Ibai Llanos, para mostrar que aquellos que venció de manera metafórica con aquellos que se metieron con él.

Clavaíto con Chanel

Uno de los momentos más esperados del concierto llegó de la mano de Chanel, que apareció sobre el escenario para cantar su colaboración Clavaíto. Juntos bailaron e interpretaron este tema de bachata y se mostraron su cariño y admiración en directo.

Ana Mena con Quiero decirte

Lo que juntó Juan y Medio lo ha vuelto a unir el Movistar Arena de Madrid. Esta vez, ha sido Ana Mena quien apareció como invitada del concierto de Abraham Mateo. Juntos cantaron y bailaron Quiero decirte, el featuring que se ha vuelto a colar en lo más alto este 2025, dos años después de su estreno.

Señorita con Max

Como no podía ser de otra manera, Abraham Mateo los 20 años de trayectoria con su himno Señorita, que para hacerlo brillar a lo grande lo interpretó junto a Max, un niño de 9 años que representó la figura del gaditano de sus inicios en la música.

El clamor no pudo sonar más fuerte en el Movistar Arena de Madrid, que cerró por todo lo alto el concierto más importante en la carrera de Abraham Mateo.