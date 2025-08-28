Los mejores momentos del verano: de los invitados en el concierto de Aitana a las actuaciones sorpresa de Leiva o Amaia

Septiembre está a la vuelta de la esquina, lo que significa que el verano está a punto de acabar y para muchos su época de descanso. Pero si alguien ha estado trabajando este verano son los cantantes que han actuado en España, los cuales nos han dado grandes momentos para el recuerdo en estos últimos meses.

Actuaciones sorpresa, momentos emotivos, colaboraciones en directo para el recuerdo, shows espectaculares, adelantos de canciones... ¡Menudo verano nos han dado!

Artistas de la talla de Aitana, Robbie Williams o Leiva han protagonizado conciertos este verano en nuestro país, unos a escala más grande que otros, pero igualmente atrayendo a los fans y dándoles recuerdos que no olvidarán.

A continuación, hacemos un breve recorrido por los mejores momentos que nos ha dado el verano.

Aitana y Amaral

"Ahora sí que vais a bailar de verdad", deslizó una emocionada Aitana antes de anunciar que su acompañante en la segunda sorpresa que dio a los asistentes al Metropolitano era la cantante Eva Amaral. Un momento que ya es historia del pop español al unir a dos de las máximas representantes del género al ritmo de la icónica canción de la zaragozana, Marta, Sebas, Guille y los demás.

Las otras actuaciones sorpresa de la minigira de conciertos Metamorfosis Season fueron las de Amaia, David Bisbal, Ana Guerra, Hombres G, Josep Montero, Pep Sala y Ela Taubert.

Lola Índigo y Estopa

Esta peculiar unión comenzó en el especial de Nochebuena emitido en 2024, donde Lola Índigo y el dúo catalán Estopa aparecieron cantando el mítico tema del grupo: Tu calorro. Sin embargo, lo que pareció una actuación anecdótica que vimos con la familia en el sofá se volvió de carne y hueso durante el Concert Music Festival de Chiclana. Allí, los artistas se unieron en una colaboración especial que muchos piden volver a escuchar en directo.

Dellafuente y Judeline

Para comenzar su primera fecha en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, Dellafuente quiso traer el plato fuerte con la actuación de Romero Santo junto a Judeline. Entre chorros de agua y la estética del escenario propia de la arquitectura andaluza, los cantantes andaluces interpretaron este tema en una noche que celebraba el décimo aniversario de la carrera del artista.

En esta noche tan especial también participaron artistas como Lia Kali, Taifa Yallah, Rels B, AMORE, Rvfv y Morad.

Taburete vuelve a los escenarios

Fieles ya de sus actuaciones en el club El Náutico de San Vicente do Mar, Taburete quiso regalarnos este verano una actuación sorpresa. El grupo había anunciado en febrero que iban a abandonar los espectáculos por un tiempo, pero quiso hacer este show especial —y muy privado— como un regalo para sus fans. En él, tocaron algunas de sus canciones más conocidas como Belerofón, Roto y elegante o Amos del Piano Barante.

Leiva e Iván Ferreiro

Y de nuevo en El Naútico, Leiva sorprendió con su actuación junto a Iván Ferreiro, tocando temas como Caída Libre y El equilibrio es imposible, el tema que tienen en conjunto. Ambos estuvieron acompañados en el escenario por el hermano e hijo de Iván, Amaro y Andrés Ferreiro.

Amaia y Carolina Durante

Seis años después de su última actuación juntos, Amaia se unía a Carolina Durante para cantar su mítico tema Perdona (ahora sí que sí), el cual se estrenó en 2018. El momento fue algo muy especial para los fans, pues, sin previo aviso, Amaia apareció en el escenario del Festival Cootural de Almería mientras la banda interpretaba el tema.

Robbie Williams en Barcelona

Por decimoséptima vez, el legendario Robbie Williams volvió a actuar en España este verano. El artista de grandes temas como Let me entertain you arrasó en su única parada por España, dejando algunos momentos para el recuerdo. Entre ellos podemos destacar el medley que hizo con versiones de algunos de sus temas favoritos y su interpretación de Relight My Fire de Take That, el grupo del que se separó. Pero el momento más emocionante de la noche para muchos fue cuando cantó su mítico Angels, la cual dedicó al jugador de fútbol fallecido Diogo Jota.

Lágrimas con Rulo y la Contrabanda

En mitad de un Sonorama que acogió a artistas de todo tipo, con algunas caras nuevas, otras muy reconocidas y también grupos que ya soy historia de la música española, el grupo Rulo y la Contrabanda vivió un momento muy emotivo. Rulo, el vocalista de la banda, quiso dedicar su tema Heridas del Rock and roll a su hijo Andy, el cual ha fallecido este mismo año. "Esta canción va para Andy", anunciaba el artista, alzando el puño mientras miraba al cielo.

Vicco presenta su nuevo tema

Durante el Concierto Europa FM de La Bañeza, en León,Vicco estrenó su nuevo tema Universo en contra, una canción que escribió hace un año y que quizás forme parte de un nuevo disco.

Con esta canción, la artista busca hablar de esa situación en la que una persona que creíamos que iba a ser el amor de nuestra vida termina desapareciendo de nuestra vida. Desde luego, Vicco se ganó a su público con este tema en una noche muy especial.