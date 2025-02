Las mejores versiones de Amaia sobre el escenario: de Papá Levante a Bad Gyal o David Bisbal

Te interesa 'Despedida', la canción con la que Amaia dice adiós a su abuela

Amaia es una de las artistas más prolíferas del panorama pop español. Su naturalidad frente a las cámaras o la versatilidad de su voz son solo dos claves de su éxito; un éxito que no se mide únicamente con números. En multitud de entrevistas, la artista admite que sigue sus propios ritmos para crear música y que sus amigos no pertenecen al mundo de las celebridades.

Este forma de compaginar la fama con la vida privada ha hecho de Amaia una rara avis que, siempre que aparece públicamente, recibe la atención de numerosos fans que esperan pacientes sus próximos proyectos. Eso es lo que ha ocurrido este 2025 con Si abro los ojos no es real, el tercer álbum de estudio de la cantante donde reflexiona sobre la familia, la muerte o el amor.

La gira de su nueva etapa empezó el viernes 21 de febrero con un concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona. Allí, Amaia volvió a hacer eso que tan bien se le da: versionar canciones de otros artistas. Con sus covers consiguió ganar Operación Triunfo 2017, y la navarra no ha querido abandonar ese sello característico.

Así, durante los casi ocho años posteriores, Amaia se ha subido a numerosos escenarios por toda España interpretando canciones tan dispares como Me pongo colorada de Papá Lorente, Fiebre de Bad Gyal o Ave María de David Bisbal para sorprender a sus seguidores.

'Me pongo colorada' de Papá Lorente

En el inicio de su gira Si abro los ojos no es real, Amaia se sentó al piano en el Sant Jordi Club de Barcelona para versionar Me pongo colorada, el primer éxito del grupo Papá Lorente publicado en el año 2000. Y no lo hizo sola, ya que contó con la ayuda de una orquesta invitada al concierto.

'Fiebre' de Bad Gyal

Durante la gira de su segundo disco Cuando no sé quién soy (2022), Amaia incluyó en el setlist una canción de Bad Gyal: Fiebre (2016). Al cantarla, la artista se fundía en su piano con una versión en acústico de una composición concebida originalmente para bailar. Tanto gustó a su público la versión de Amaia, que la cantante decidió publicarla en plataformas de streaming.

'Santos que yo te pinté' de Los Planetas

Una de las pistas que componen el disco Cuando no sé quién soy es Santos que yo te pinté, una canción de Los Planetas publicada en el año 2000 que Amaia versionó primero en versión estudio y después durante su gira con el disco.

'Cuando zarpa el amor' de Camela

Siempre fiel al piano, la cantante mostró una vez más su versatilidad con su versión sobre el escenario de Cuando zarpa el amor (2004) de Camela. Además, Amaia cantó esta canción para el documental Pongamos que hablo de Camela (2021).

'Ave María' de David Bisbal

Y de Camela a David Bisbal. A lo largo de la gira de Cuando no sé quién soy, Amaia interpretaba un mashup a piano entre su colaboración con Aitana, La canción que no quiero cantarte, y Ave María (2002).

'Desde que tú te has ido' de Cecilia

Amaia también se atreve con temas más allá del siglo XXI. Desde que tú te has ido es una canción de la cantautora Cecilia incluida en su disco homónimo de 1996.

¿Con qué versiones seguirá sorprendiendo Amaia en sus futuros conciertos?