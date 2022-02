Melendi acepta unirse a 'El plan' de Fernando Alonso: "Si es el deseo de todos, haremos otra canción"

Melendi realizó un directo de Instagram hace unos días con su amigo Sergi Torres, con motivo del lanzamiento del libro Wasaps con mi gurú, cuando empezó a alucinar con la avalancha de seguidores que le hacían la misma petición: que se uniera a 'El plan' de Fernando Alonso.

El piloto de Fórmula 1, que llegó a coincidir en la misma clase que Melendi en el instituto Leopoldo Alas Clarín de Oviedo, se unió en 2021 a la escudería francesa Alpine. Con el nuevo reglamento introducido en 2022, tanto la escudería como el piloto tienen la intención de ganar el Mundial. Por este motivo, el año pasado se inició 'El plan', para el que sacrificaron media temporada para centrarse en el desarrollo del monoplaza que Fernando Alonso y Esteban Ocon pilotarán este año.

Melendi, desconocía toda esta historia y preguntó curioso en qué consistía este plan y por qué estaban pidiendo que hiciese una nueva canción dedicada a Alonso: "Desde hace un tiempo me piden que grabe una versión de una canción que grabé hace muchísimo tiempo, El Nano. Está monopolizando todo el chat, y me gustaría que alguien me explicara de dónde viene esta iniciativa".

En 2005, cuando Fernando estaba a punto de ganar su primer mundial, Melendi le compuso el tema El Nano, por lo que ahora los seguidores de ambos piden un remix de 'El plan' para esta nueva etapa. T

ras la explicación, Melendi se ha mostrado muy receptivo a la propuesta "Voy a enterarme de 'El Plan' y prometo que voy a estudiarlo. Fernando Alonso no me necesita para nada, pero lo voy a estudiar y, si es el deseo de todos, hacemos una canción nueva que se llame 'El Plan'. Tengo las redes llenas de 'El Nano'. Todos con Fernando Alonso, a tope. Siempre".