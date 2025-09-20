Melendi y Pignoise emocionan El Jardín de las Delicias con 'Estoy enfermo' | GTRES/GETTY

El verano llega a su fin y, con él, la temporada de festivales. El madrileño Jardín de las Delicias ha sido una de las últimas oportunidades que ha tenido el público de disfrutar de algunos de sus artistas favoritos como Mikel Izal, Melendi, Siloé o Pignoise.

En su primera jornada, el cantante asturiano y la banda madrileña han sido dos de los más ovacionados por los asistentes, que no han dudado en corear sus himnos más nostálgicos junto a los artistas.

De entre todos ellos, su colaboración Estoy enfermo, publicada en el disco de Pignoise Cuestión de directo, del año 2009, ha sido una de las que más han emocionado al público del Jardín de las Delicias.

Una canción que no solo ha recuperado el espíritu de la década pasada, sino que también ha demostrado la complicidad que une a Melendi y Álvaro Benito, que lo han dado todo sobre el escenario.