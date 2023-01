Merino recorre las calles de Madrid en el videoclip de 'Me voy', quinto adelanto de su próximo disco

Merino está de estreno. La banda madrileña presenta este martes el videoclip de Me voy, el quinto adelanto de su disco Himno de guerra, que saldrá publicado a lo largo de 2023.

El vídeo de la canción, disponible en todas las plataformas, te invita a disfrutar de un viaje por el centro de Madrid cargado de buen rollo y optimismo. Javier, Flaco, Sandra y Álex se muestran en este trabajo tal como son, disfrutando de la gente y recorriendo tiendas de vinilos, bares y salas, mientras van pegando carteles de #MeVoy por toda la ciudad.

En cada plano, el vídeo desprende el espíritu optimista de la canción, un canto al amor propio que a su vez pone en valor la importancia de la amistad.

"En Me voy, hacemos referencia al acto de escapar y huir de ese lugar que se ha vuelto frío, donde todo pesa y hace daño. Donde sientes que te has vaciado y ya no queda nada. Después de mucho tiempo, ya no tienes miedo. Con el amor propio como linterna, avanzas y sabes que estarás bien", apunta la banda, que estrena este vídeo a la vez que estrena nueva etapa de la mano de Hook Management.

El videoclip de Me voy llega a la vez que la banda continúa con la gira Bomba de humo y se encuentra también en plena gira de Despistaos, a quienes acompañan como artistas invitados en su tour 20 aniversario.

A esto hay que sumar que el 9 de febrero, Merino protagonizará el primer concierto accesible para discapacitados en Madrid. Se trata de un espectáculo para todos los públicos, adaptado y pensado para personas con discapacidad en el que fomentar el acceso al ocio y la cultura. El concierto contará con intérprete en lenguaje de signos, mochila vibratoria para personas sordas, subtítulos y un espacio preferente para personas en silla de ruedas, para que todo el mundo pueda disfrutar de la música en directo.

La letra de 'Me voy', de Merino

Ya no soy la misma idiota que te hacía reír

Ya no busco entre mis cosas un final feliz

Me he aficionado a un futuro incierto

Con luces de colores y vida en vertical

Sé que estoy haciendo lo correcto

Cuando me dejo llevar

Me voy de aquí

Porque cuando el frío quema las historias se congelan

Y este frío está calando en Madrid

Me voy y me fui

Desde entonces, cuando nieva solo pasan cosas buenas

Ahora todo empieza aquí

Para que no muera aquello que me da la vida

Para que al volcarme ya no me quede vacía

Haré que me abracen

Mientras suenan mis canciones favoritas

Para que las despedidas nunca me sepan a fin

Me voy porque jamás vi tantas luces encendidas

Tantas señales distintas que me lleven hasta mí

Adiós, que

Me voy de aquí

Porque cuando el frío quema las historias se congelan

Y una voz en off me dice que sí

Me voy y me fui

Desde entonces, cuando nieva solo pasan cosas buenas

Solo quiero bienvenidas, semáforos en verde

Sesiones clandestinas, amor adolescente

Olor a mandarinas, historias diferentes

Sé que estaré bien, sé que estaré bien

Lanzarme a la piscina, estar con los de siempre

Grabarlo en la retina, vivir en el presente

Sentirme bailarina, bailar entre la gente

Sé que estaré bien, sé que estaré bien

Me voy de aquí

Porque cuando el frío quema las historias se congelan

Y ahora nadie me pregunta por ti

Me voy y me fui

Desde entonces, cuando nieva solo pasan cosas buenas

Ahora todo empieza aquí

Todo empieza aquí, todo empieza aquí

Todo empieza aquí

Todo empieza aquí, todo empieza aquí, aquí

Sé que estaré bien, sé que estaré bien

Sé que estaré bien, sé que estaré bien