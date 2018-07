MIA y Nicki Minaj colaboran con Madonna en su nuevo single

La reina del Pop, Madonna, ha decidido quienes son las elegidas para colaborar en su próximo single Give me all your love, MIA y Nicky Minaj.

Por un lado sabemos que contará con la colaboración de la polifacética artista MIA, cuyo talento reside en el Hip-Hop y la Electrónica. Coronó el panorama Electro-Dance en 2007 con su Paper Planes que llegó a lo más alto de las listas y más tarde en 2010 con su single XXOO. Su estilo, difícilmente clasificable, destaca por mezclar variantes del Hip-Hop (Ragga, Dancehall, Rap) con una electrónica potente de bombo duro. Ella fue la que se encargó de corroborar vía Twitter que estaba trabajando conjuntamente en el nuevo single Give me all your love.

Por otro lado tenemos a la rapera Nicky Minaj, con su estética colorida y su estilo cercano al RnB y el Pop. Revolucionó las pistas de baile con el hit pegadizo Super bass, además de contar con colaboraciones de la talla de Rihanna en el tema Fly.

Nada que objetar con la magnífica elección de la incombustible reina del Pop en su próximo trabajo, pero no cabe duda de que el listón está muy alto y las expectativas por ver a tanta estrella junta harán que la gente espere un verdadero éxito de esta nueva unión.

Escucha cómo ha quedado la versión final filtrada de Give me all your love de Madonna: