Qué pasó en la boda que marcó la carrera de Michael Bublé, por qué se retiró dos años y cuál es la canción compuesta con su hijo Noah

Michael Bublé (46 años) puede dar gracias al amor, al fin y al cabo, su gran oportunidad en la música y su primera para grabar un disco le surgió en una boda.

Eso fue en el año 2000, aunque antes ya había ganado dos concursos de talentos musicales.

El artista canadiense ganó el Canadian Youth Talent Search con 17 años pero lo descalificaron por ser menor de edad. La agente Beverly Delich quedó tan impresionada con su talento que le propuso que participase en la edición británica del concurso y volvió a ganar. Fue el punto de arranque de una carrera de éxito, que incluye en su palmarés cuatro premios Grammy.

Sus inicios en un club de fumadores

Antes de llegar hasta aquí, Michael Bublé tuvo una carrera como cantante de garitos. Exactamente, el canadiense trabajó en un club de fumadores de Vancouver llamado BaBalu. El nombre te suena porque es el nombre de su álbum debut, un disco independiente en el que se presentó como cantante de jazz.

En este club tuvo que lidiar con un publico que no le prestaba atención. Su trabajo era darle un aire retro al local y que se empapase del glamour del Hollywood dorado.

La boda que lo cambió todo

Su gran oportunidad llegó en la boda de la hija del exprimer ministro canadiense Brian Mulroney. Fue ahí cuando cambió la carrera de Michael Bublé. El artista, al que su abuela daba un futuro como telonero en Las Vegas, acudió para cantar Mack the Knife de Kurt Weill y llamó la atención del productor musical y ejecutivo de Warner Brothers a Dvid Foster.

Mulroney no tardó en presentárselo y ahí empezaron las negociaciones para que Michael Bublé fichase por el sello 143. Foster le ofreció grabar un disco que llevaba meses preparando para Luis Miguel y que el mexicano había rechazado tras muchos tiras y aflojas. Juntos grabaron el disco Michael Bublé, con el que el canadiense saltó a la fama.

Por qué Michael Bublé tuvo que parar su carrera

Lo que vino después del disco Michael Bublé fue una carrera de éxito con más de 75 millones de copias vendidas y numerosos premios. Una carrera que no dejaba de crecer y que Michael Bublé interrumpió repentinamente en 2016.

En noviembre de ese año el canadiense sorprendió a sus fans al anunciar que no iba a participar en los BBC Music Awards para estar junto a su hijo Noah, al que le acababan de diagnosticar cáncer. "Estamos devastados por el reciente diagnóstico de Noah, quien se encuentra actualmente en tratamiento en los Estados Unidos. Siempre hemos hablado mucho sobre la importancia de la familia y el amor que tenemos por nuestros hijos. Luisana y yo vamos a dedicarle todo nuestro tiempo y atención a ayudar a Noah a ponerse mejor, suspendiendo nuestras actividades profesionales por ahora", dijo el artista.

Bublé se volcó así en su hijo y estuvo durante dos años apartado de la música hasta que en noviembre de 2018 hizo un alto lanzar su disco, Love. Iba a ser su último trabajo antes de dejar definitivamente la música pero en 2022 algo cambió. La recuperación de Noah ha venido acompañada de un nuevo disco y una nueva gira. Higher, su sexto álbum de estudio, es su disco de más éxito. "Sé que éste es mi disco con más éxito, en el momento en el que acabé la remasterización final supe que así era. Y no hablo de ventas o de conseguir mucho dinero. El éxito de verdad está en lo feliz que tú te sientes con el nacimiento de tu proyecto, de tu bebé", dice al hablar de su trabajo.

La canción que escribió con su hijo Noah

Higher incluye la canción Higher..., que compuso junto a su hijo Noah, de ahora ocho años, y de donde viene el nombre del disco.

"Noah me vino con una melodía que decía 'When you go low, and I get higher...' y sonaba realmente bien. Fui al estudio con esas notas e improvisamos el resto. El estribillo salió en seguida y 25 minutos después teníamos Higher. Todo gracias a Noah, mi superhéroe", asegura el artista al hablar del tema que lanzó el 22 de marzo y cuyo videoclip acumula más de 1,2 millones de reproducciones en YouTube.

Los inicios de Michael Bublé como actor

No se puede hablar de Michael Bublé saltándose su etapa como actor. Porque antes de triunfar en la música, Michael Bublé salió en Expediente X.

En 1996, cuando tenía 21 años, apareció en dos capítulos como marinero de un submarino y un año más tarde lo hizo en la TV Movie Death Game como Drome Groupie (Mike Buble).

Michael Bublé como actor de 'Expediente X'

Su trayectoria como actor fue breve pero tuvo un papel más. En 1997 participó en el documental de la televisión canadiense Big Band Boom!, dirigido por Mark Glover Masterson.