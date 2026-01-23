Michael Foster sigue adelante con 'A estas alturas', su nueva canción

A estas alturas es el nuevo sencillo de Michael Foster, una canción energética que condensa el conflicto interno de vivir siempre con prisas, sin tiempo y con la sensación constante de haber llegado tarde… incluso a uno mismo.

Con una letra confesional y sin filtros, Michael Foster canta en A estas alturas desde el agotamiento, la desorientación y la soledad, dejando que su fragilidad se convierta en el motor emotivo del tema. "No me acuerdo de quién soy / Como para saber quién eres tú", canta.

Este nuevo trabajo presenta a Michael Foster como un artista lúcido y emocionalmente honesto, que no pretende tener todas las respuestas, pero sí el lenguaje preciso para describir ese momento en que vas por la vida con la voz rota y la cabeza en otro lugar, y aun así sigues avanzando con fuerza y determinación.

Musicalmente, A estas alturas fusiona emoción y movimiento, honestidad y energía, en un equilibrio que refleja la esencia del artista: una voz única que transmite vulnerabilidad y poder creativo a partes iguales, y un sonido personal que se mueve con soltura entre el pop-rock orgánico que ya le caracteriza y nuevos matices expresivos.

Michael Foster, cantante y compositor hispano-británico radicado en Madrid, se ha consolidado como una de las voces emergentes más potentes del panorama nacional, con un estilo que combina influencias del pop, el folk y el rock anglosajón y una forma de contar historias que conecta inmediatamente con el oyente.

Entre sus influencias, destacan Jerry Sinamoro o Sam Fender. "He hecho bastantes tipos de música dentro de lo que es el pop y con diferentes influencias, pero, al final, de manera inconsciente ha sido ir evolucionando a algo un poco más orgánico", contó en una entrevista para El Generacional.

Letra de 'A estas alturas', de Michael Foster

Miénteme y dime que más vale pedir perdón que permiso

Pero a estas alturas ya me he caído tantas veces

Y es normal que ya no aguantes mis locuras

Antes de nada mis disculpas si llego tarde

Me he perdido entre tantas dudas

Si no contesto es probable que esté buscando

Una rima que me pague las deudas

-

Y ya sé que todo se me olvida

Que fumo demasiado y la soledad me infecta todas las heridas

Llevo las botas embarradas, la mirada perdida

He llegado despeinado y tengo la voz jodida

No me acuerdo de quién soy

Como para saber quién eres tú

Y no me digas cosas raras, no encuentro la salida

Voy con la ropa empapada y mareado por la vida

Y no me acuerdo de quién soy

Como para saber quién eres tú

-

Y para, para, para un momento

Que por mucho que sonrías nunca estás contento

Y cuántas veces dije llego ya

Sin haber salido todavía

Y ya sé que todo se me olvida

Que no hablo del pasado y la soledad me infecta todas las heridas

-

Llevo las botas embarradas, la mirada perdida

He llegado despeinado y tengo la voz jodida

No me acuerdo de quién soy

Como para saber quién eres tú

Y no me digas cosas raras, no encuentro la salida

Voy con la ropa empapada y mareado por la vida

Y no me acuerdo de quién soy

Como para saber quién eres tú

-

Llevo las botas embarradas, la mirada perdida

He llegado despeinado y tengo la voz jodida

Y no me acuerdo de quién soy

Como para saber quién eres tú

-

Que no me digas cosas raras, no encuentro la salida

Voy con la ropa empapada y mareado por la vida

Y no me acuerdo de quién soy

Como para saber quién eres tú