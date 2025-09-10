Mikel Izal pone a la venta las entradas de su concierto en A Coruña por el Fin de Gira 'El Miedo y el Paraíso'
Mikel Izal despide su gira El Miedo y el Paraíso a lo grande. El cantante de Pamplona dará solo siete conciertos en 2026 antes de tomarse un descanso y ya conocemos seis de las ciudades en las que actuará. Apunta cuándo y dónde comprar las entradas para el concierto en el Coliseum de A Coruña.
Mikel Izal anuncia concierto en A Coruña versionando una canción de Xoel López
Mikel Izal juega a "destrozar" sus canciones en Local de Ensayo Europa FM
Mikel Izal ha decidido tomarse un descanso en 2026. Después de una temporada intensa, el cantante le dará al botón de pausa el próximo año aunque antes quiere despedirse de sus seguidores a lo grande.
El cantante ha planeado el Fin de Gira El Miedo y el Paraíso con Europa FM como radio oficial para los meses de enero y febrero de 2026. Siete ciudades acogerán los siete conciertos previstos por el cantante, que ha desvelado los nombres de las ciudades con cuentagotas y versionando un tema de un artista local.
La última en conocerse ha sido A Coruña —la sexta de la gira— , que ha anunciado con la canción Tierra de Xoel López. El concierto será el sábado 7 de febrero de 2026 en el Coliseum.
Dónde comprar las entradas
Las entradas para ver a Mikel Izal en A Coruña salen a la venta este miércoles 10 de septiembrea partir de las 12:00 a través de este enlace. ¡Puedes conectarte antes para ponerte en la cola virtual!
Las ciudades del Fin de Gira de Mikel Izal
Mikel Izal ya ha anunciado seis de las siete ciudades de la gira y solo queda una plaza por conocer. ¿Cuál será?
- 17 de enero - Pamplona
- 24 de enero - Bilbao
- 31 de enero
- 7 de febrero - A Coruña
- 20 de febrero - Barcelona
- 26 de febrero - Sevilla
- 28 de febrero - Madrid
El concierto pendiente por conocerse es el anterior de A Coruña, previsto para el sábado 31 de enero. ¿Cuál será?