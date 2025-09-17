Mikel Izal pone a la venta las entradas para su concierto en Valencia con el Fin de Gira 'El Miedo y El Paraíso'

¡Por fin! Mikel Izal pone a la venta las entradas para su concierto del 31 de enero de 2026 en Valencia, la séptima y última ciudad anunciada para su Fin de Gira El Miedo y El Paraíso, del que Europa FM ejerce como radio oficial.

El cantante de Pamplona cierra así el cartel del minitour de despedida para enero y febrero de 2026, tras el que se tomará un periodo descanso, como contó en el Local de Ensayo Europa FM. Mikel Izal, que ha ido anunciando semana a semana las ciudades de la gira, anunció su show en Valencia siguiendo la misma fórmula que en las otras seis: versionando un tema de un artista local. En este caso, la canción elegida ha sido Ella de Bebe.

"Esta canción me acompañaba a menudo en mis primeros años de composición musical. La autora es una artistaza que nació en la ciudad que completa el cartel del fin de gira. Espero que le guste este trocito que he grabado con todo mi cariño. ¿Sabéis ya qué ciudad es?", apuntó al compartir la noticia con sus seguidores de Instagram.

Cómo conseguir entradas

El concierto de Mikel Izal en Valencia, el tercero de la gira, se celebrará el sábado 31 de enero de 2026 a las 21:00 en el Roig Arena, un recinto que le motiva especialmente. "Os adelanto que es una pasada", apuntó en redes sociales.

Las entradas para el show salen a la venta este miércoles 17 de septiembre a las 12:00a través de este enlace. Los usuarios recibirán las entradas del concierto diez días antes del espectáculo.

Ciudades y fechas del Fin de gira 'El Miedo y el Paraíso' | Hook Management

Todas las fechas del Fin de Gira 'El Miedo y El Paraíso'

El cartel del Fin de Gira El Miedo y El Paraíso tiene siete únicas paradas. Apunta dónde y cuándo son los conciertos y entra en la página de mikelizal.es para hacerte con tu entrada.