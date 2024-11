Miley Cyrus anuncia su álbum más "experimental" para 2025: así será 'Something Beautiful'

Te interesa De besarse a ignorarse: el motivo del enfado entre Dua Lipa y Miley Cyrus

Miley Cyrus estará de vuelta en unos meses. La cantante estadounidense, que recientemente recogió el premio Disney Legends y que viene de triunfar con Flowers, volverá con nueva y estimulante música de cara a lo largo de 2025.

La artífice de clásicos pop como Party In The U.S.A. o Wrecking Ball ya está trabajando en la creación de su noveno álbum de estudio, titulado Something Beautiful y pensado bajo un ambicioso proyecto visual y conceptual.

"El componente visual de esto es lo que impulsa el sonido. Para mí era importante que cada canción tuviera estas propiedades sonoras curativas", dice Miley Cyrus en su entrevista para la revista Harper's Bazaar, cuya última edición cuenta con la estadounidense como la protagonista de su portada.

Con Something Beautiful, la artista busca la armonía en medio de un mundo oscuro. "Las canciones, ya sean sobre destrucción, desamor o muerte, están presentadas de una manera hermosa, porque los momentos más desagradables de nuestra vida tienen un punto de belleza. Son la sombra, son el carbón, son el sombreado. No se puede tener una pintura sin luces y contraste", cuenta Cyrus.

Además, define su noveno disco como un trabajo "hipnotizante y glamoroso". "Es un álbum conceptual que es un intento de curar una cultura enferma a través de la música", asegura.

Las referencias de Miley Cyrus

El noveno disco de la discográfica de la estadounidense será muy visual, y para ello ha buscado inspiración en la moda o el cine. Por ejemplo, una de sus referencias principales es el desfile de alta costura de Thierry Mugler de 1995, una colección que incluye el traje de robot que Zendaya lució en la alfombra roja de Dune: parte 2.

Miley Cyrus también se está inspirando en Pink Floyd – The Wall, el drama musical surrealista de 1982 que vio junto a su hermano y un amigo cuando era adolescente. Entre los tres, alquilaron una limusina y se vistieron a la moda con los años 70. "Realmente nos esforzamos. Y por eso tengo un apego sincero hacia ella. [...] Mi idea era hacer The Wall, pero con un mejor vestuario y más glamoroso y lleno de cultura pop".

'Something Beautiful', su disco más "experimental"

Según el productor musical Shawn Everett, Miley Cyrus busca crear un desfile. "Me encanta cuando habla así. Para mí, abre todo un mundo. [...] El álbum es más experimental que todo lo que ha hecho hasta ahora, pero en un estilo pop que me encanta", asegura el profesional a Harper's Bazaar.

Otro músico involucrado en la creación de Something Beautiful es su actual pareja Maxx Morando, con quien ya trabajó para su disco Endless Summer Vacation (2023) y que es el actual batería del grupo de rock Liily. Preguntada por esta fusión entre el trabajo y el amor, Cyrus responde: "Trabajé con mi padre desde siempre. Así fue como nos conocimos mi exmarido y yo. Siempre he trabajado con la gente que quiero. Y Maxx me inspira muchísimo".

Aunque no hay fecha concreta para el lanzamiento de Something Beautiful, el disco verá la luz a lo largo del 2025.