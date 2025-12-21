Miley Cyrus no descarta salir de gira por el aniversario de 'Hannah Montana': "Todavía lo estoy preparando"

La mítica serie adolescente Hannah Montana cumple 20 años el próximo 24 de marzo de 2026, y el aniversario promete ser una fiesta por todo lo grande. Tanto Disney como Miley Cyrus han confirmado que este cumpleaños se celebrará de forma muy especial.

Aunque todavía se están ultimando los preparativos, la cantante estadounidense no descarta una posible gira de conciertos. Así lo ha dejado caer en una entrevista con Variety, donde la periodista Angelique Jackson le ha preguntado por esta cuestión.

"Quiero hacer algo significativo"

"Por determinar", ha respondido Miley Cyrus ante la idea de organizar espectáculos en vivo. "Todavía lo estoy preparando. Todo lleva tiempo. Quiero hacer algo significativo, reflexivo y realmente satisfactorio para los fans. [...] Quiero que los fans se sientan realmente reconocidos. Saben que los aprecio, pero también veo su crecimiento. Porque tengo momentos constantes en los que la gente celebra mi evolución, pero veo la suya tanto como ellos la mía", ha añadido.

Rumores y complicaciones

A mediados del pasado mes de noviembre, los rumores comenzaron a circular sobre una posible gira por el aniversario de Hannah Montana. Según el medio Top Music Universe, "Miley Cyrus realizará cinco conciertos en el Madison Square Garden en marzo, en celebración de los 20 años de Hannah Montana". Estos conciertos en Nueva York serían "dobles", pues la artista "cantando éxitos propios y los éxitos que hicieron grande a Hannah Montana".

Miley Cyrus | Blanchón Agency

Por otro lado, la cantante estadounidense desveló en marzo que no puede salir de gira por motivos de salud. "No es que no quiera. Cada semana diseño un concepto de gira, simplemente no puedo arriesgarme a dañar mi voz. Tengo un problema en las cuerdas vocales. Mis canciones son grandes; no escribo canciones pequeñas y no hago playback", dijo en The Zane Lowe Show. Cyrus padece una afección llamada edema de Reinke, que ocasiona un "maltrato de las cuerdas vocales".