Miley Cyrus repasa los momentos más polémicos de su carrera en 'Nothing Breaks Like A Heart', con Mark Ronson

Ya tenemos aquí el espectacular vídeo de 'Nothing Breaks Like A Heart' , el nuevo tema de Mark Ronson que cuenta con la colaboración de Miley Cyrus . Una trepidante aventura en la que la artista huye de la policía mientras esquiva balas y obstáculos de todo tipo para rescatar a su compañero y continuar su fuga.

Miley Cyrus en el videoclip de 'Nothing Breaks Like A Heart' / Youtube

Hace unos días Miley Cyrus y Mark Ronson prometían el estreno inminente de su nueva colaboración, 'Nothing Breaks Like A Heart'. Y no solo han estrenado el tema si no que lo han acompañado de un videoclip de lo mas emocionante.

El tema se mueve entre el folk de la última etapa de Miley Cyrus y de Mark Ronson, con algunas similitudes a trabajos como 'Joanne' de Lady Gaga (a la que también le encajaría esta canción a la perfección).

En cuanto al videoclip, dirigido por 'We Are From LA', muestra a Miley conduciendo un coche huyendo de la policía mientras esquiva balas y muros a toda velocidad mientras un legado de seguidores la aclaman con pancartas.

También vemos escenas de lo más surrealistas como varios personajes del clero en un club de striptease o jugadores de fútbol americano. Mark Ronson aparece en otro coche para saltar al de la artista y continuar su huida con los coches de policía y hasta un helicóptero y volver a desaparecer mientras vemos a Miley teniendo un accidente dando vueltas de campana.

Pero realmente todo lo que estamos viendo no es otra cosa que la trayectoria de la propia artista, con claros referentes a sus momentos más importantes y polémicos. El clero en el club de striptease es la falsa moral de todos los que la acusaron por sus desnudos y su imagen más rebelde, época a la que le hace un guiño mostrando su trasero cuando se va hacia la parte de atrás del coche.

Los jugadores de fútbol americano representan uno de los hitos en la carrera de Miley Cyrus, cuando su actuación en los MTV VMAs de 2013 la catapultó a la fama, con toda su parte positiva y negativa.

Los jugadores de fútbol americano recuerdan a su actuación en los MTV VMAs 2013 / Youtube

Época de la que vemos más referencias como la bola gigante que nos recuerda a la de Wrecking Ball, o las dos mujeres besándose en un jacuzzi al famoso vídeo de ella besándose con una muñeca barbie en una piscina.

La bola de luces es una metáfora de la bola de 'Wrecking ball" / Youtube

Mientras que la persecución de la policía y las balas que esquiva en todo momento son, obviamente, a todas las críticas que tuvo que hacer frente, apoyada por su legión de fans que también aparecen en el vídeo.

Toda esta vorágine lleva a estrellarse, tanto en la vida real como con el coche en la ficción.

Pero finalmente sale ilesa con un final épico en el que se muestra con los brazos abiertos y el coche en vertical detrás, como si de una especie de crucifixión se tratase, volviendo a nacer de nuevo como ocurrió con su último álbum en el que renovó su música y su imagen.