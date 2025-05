Miley Cyrus publica un adelanto de 'More to lose', su nueva canción

Miley Cyrus canta 'End of The World' en un evento privado en 2024. | VEVO

Miley Cyrus sigue deshojando la margarita del sonido de Something Beautiful, su próximo álbum que será publicado el próximo 30 de mayo, y ha querido compartir con sus seguidores una emotiva versión de More to lose, el que será su próximo adelanto.

"Compartiendo esta canción desde el mismo lugar donde fue creada... Al piano", ha escrito la estrella del pop, trasladando una gran intimidad a esta publicación. Una balada con matices del sonido country que ha acompañado a Miley Cyrus durante gran parte de su carrera y que encaja a la perfección con las habilidades vocales de la artista

Se trata del tercer adelanto de Something Beautiful tras el lanzamiento de Prelude, con el que comenzó la cuenta atrás para escuchar este nuevo disco, y End of the World, del que además de publicar el videoclip oficial ha querido rescatar su actuación en el Chateau Marmont de California.

Además, este nuevo proyecto musical viene acompañado de un álbum visual que podremos escuchar a partir del 30 de mayo y que se estrenará en pantallas el próximo 6 de junio con una presentación oficial por todo lo alto en el Festival de Cine de Tribeca. Un nuevo reto en su carrera que ha querido definir como "una ópera pop única con trece nuevas canciones" en la que ejerce guionista, productora y codirectora junto a Jacob Bixenman y Brendan Walter.