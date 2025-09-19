Miley Cyrus publica 'Secrets', su nueva canción dedicada a su padre

La llegada del otoño ha venido acompañada de un nuevo regalo de Miley Cyrus en forma de nueva música, gracias a la publicación de Beautiful Things Deluxe, la versión extendida del último álbum de la artista.

Un proyecto muy especial para la autora, ya que ha añadido dos nuevas canciones al tracklist original: Lockdown, tema junto a David Byrne, y Secrets, una colaboración con Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood, miembros originales de Fleetwood Mac.

Es esta última la que parece que cuenta con una mayor carga emocional para Miley Cyrus, al estar dedicada a su padre, Billy Ray Cyrus. "Esta canción fue escrita como una ofrenda de paz para alguien a quien perdí por un tiempo, pero a quien siempre amé. En mi experiencia, el perdón y la libertad son lo mismo", ha indicado la autora en su perfil oficial de Instagram sobre esta nueva canción. "Gracias a Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood por darle magia a la música. Esta canción es para mi papá".

Una forma de zanjar las polémicas que han arrastrado padre e hija desde hace años, con el punto álgido en los mensajes implícitos de Miley Cyrus a la hora de recoger su premio Grammy en la gala de 2024, y que parecen haber aparcado a juzgar su aparición conjunta en el estreno de Something Beautiful, la película del nuevo disco de Miley.

Por su parte, Billy Ray Cyrus ha querido acompañar el lanzamiento con un vídeo en el que acompaña Secrets con una colección de bonitos vídeos caseros junto a Miley Cyrus. "El mejor regalo de cumpleaños que un padre podría pedir. Gracias @mileycyrus por los secretos... una canción directamente de tu corazón al mío", ha indicado el post de agradecimiento a su hija, "los recuerdos que hemos creado juntos significan mucho para mí, y verte volar con tu música me hace sentir más orgulloso cada día".

Además, Miley Cyrus ha contado con dos referentes de la música en Estados Unidos como Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood, miembros de la legendaria banda Fleetwood Mac, que consiguen dar una atmósfera única Secrets, muy cercana a la música con la que ambos se alzaron a las primeras posiciones de las listas de éxitos en la década de los 70.