Miley Cyrus regala una canción a su padre, Billy Ray Cyrus, por su cumpleaños: escucha el adelanto de 'Secrets'

Miley Cyrus regaló música a su padre por su 64 años.

Tras años enfrentados, los dos artistas hicieron oficial su reconciliación el pasado junio durante el estreno de Something Beautiful, la película del nuevo disco de Miley, y ahora reconfirman su buena sintonía con la presentación de Secrets, la canción hasta ahora inédita que la cantante escribió inspirándose en Billy Ray Cyrus.

"¡Me escribió una canción llamada Secrets y consiguió que mis músicos favoritos Fleetwood Mac tocaran! Te quiero, Mile ❤️", apuntó el también cantante en redes al compartir un fragmento del tema.

"Secrets, I want to keep your secrets/Like sunlight in the shadows/Like footsteps in the grass/I won’t ever break my promise/Like a songbird in the silence/Like stones against the glass", dice la cantante en el fragmento de la canción que se escucha en el vídeo publicado en el Instagram, donde Billy Ray recorre un campo mientras escucha en el móvil a su hija interpretar la canción junto a los músicos Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood, del grupo Fleetwood Mac, que la acompañan con guitarras inspiradas en los años 80.

Miley Cyrus ya había adelantado esta canción en el mes de junio en el podcast de Monica Lewinski cuando aseguró que la tensión ya resuelta con su padre había inspirado el tema que formará parte de su siguiente álbum en el que ya está trabajando.

"Escribí esta canción sobre mi padre", explicó. "Quería ser la persona con la que él se sintiera lo suficientemente seguro como para contarme las cosas que resultaban condenatorias y dañinas para la familia. Pero también quería que pensara que, como hija mediana, ya soy lo bastante mayor para cargar con parte de eso”, señaló.