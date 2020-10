Miley Cyrus sorprende versionando 'Gimme more' de Britney Spears y 'Zombie' de The Cranberries

Miley Cyrus ha revolucionado las redes con sus versiones de clásicos como 'Zombie' de The Cranberries o 'Gimme more' de Britney Spears . La artista ha participado en el festival #SaveOurStages (#SOS) y también en BackYard Sessions para MTV , donde ha rendido homenaje a varios artistas.

En estos últimos días Miley Cyrus ha revolucionado la red con varias versiones de clásicos de la música. Una de las más comentadas es la de 'Gimme more' de Britney Spears.

La trayectoria de ambas artistas tienen muchas cosas en común, las dos saltaron a la fama gracias a Disney y también las dos han sido envueltas en varias polémicas. Asimismo, tanto Miley como Britney tienen un talento innato, unas voces únicas que han demostrado desde sus inicios.

Ahora, Miley Cyrus ha homenajeado a la Princesa del Pop y lo ha hecho en un BackYard Sessions para MTV, donde ha recordado a varios artistas. De momento, solamente ha publicado un adelanto de este show, con la versión de 'Gimme more' que ha hecho dándole un toque más rockero, pero sin perder su esencia.

El vídeo ha revolucionado las redes, pero no ha sido el único de Miley Cyrus, que también ha versionado 'Zombie' de The Cranberries en el festival #SaveOurStages (#SOS).

En esta actuación, en la que se recaudan fondos para salvar los locales de música estadounidenses afectados por la pandemia, Miley Cyrus tocó con su banda en el local Whiskey a Go Go, en Los Ángeles. Además, de interpretar 'Zombie', la artista rindió homenaje a The Cure, cantando 'Boys Dont's Cry', y acabó su actuación su último single, 'Midnight Sky'.