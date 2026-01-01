Miley Cyrus tira el amuleto que aún tenía de Liam Hemsworth para empezar un nuevo capítulo en 2026

Miley Cyrus ha compartido un significativo mensaje en redes antes de empezar 2026. Su propósito este año es iniciar un nuevo capítulo en su vida y, para ello, debe despojarse del pasado.

La cantante, comprometida con el guitarrista Maxx Morando, su pareja desde hace cuatro años, ha decidido deshacerse de un colgante con una L que conservaba de su relación con el actor Liam Hemsworth, con quien estuvo un año casada y casi 10 años de relación.

"Este amuleto sobrevivió al incendio de mi casa en 2018", señala en un mensaje compartido en sus redes sobre los incendios de California que destrozaron su hogar y que inspiran la canción Dream As One, compuesta para la película Avatar: Fuego y ceniza. "El amor que representa esta L no sobrevivió".

Miley Cyrus escribe este mensaje en una nota que ha compartido en X junto a un mensaje que ha dado pie a las especulaciones de sus fans.

“Estoy entrando en una nueva etapa, un renacer. Es momento de soltar y dejar que llegue lo que de verdad está hecho para mí. Porque cada final es también un nuevo comienzo", señala la cantante para luego desatar la locura de sus seguidores con un último apunte. "20 años de Miley Cyrus, 20 de Hannah Montana. 2026".

Porque, además de adentrarse en el año de su segunda boda, la cantante celebra este 2026 el vigesimosegundo aniversario de Hannah Montana, el personaje de Disney que le hizo mundialmente conocida y que podría volver a hacerle salir de gira.

Miley Cyrus, que no sale de gira por un problema en las cuerdas vocales, podría hacer una excepción en este aniversario y ha insinuado la posibilidad de volver a girar para celebrarlo. ¿Será esta la confirmación? Los fans de la cantante también creen que podría estar dando otra pista más en su texto y que The end is the beginning podría ser el título de su siguiente canción.

Hay otros que creen que el título podría ser Destinity o incluso Let Love In. ¿Acertará alguno?