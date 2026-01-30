Miranda! anuncia conciertos en Madrid y Barcelona para 2026: fechas y entradas

Miranda! en el cartel de sus conciertos para Madrid y Barcelona de 2026 | Instagram @mirandaenvivo

Miranda!, el conocido dúo argentino que este año compite en el Benidorm Fest, ha compartido la noticia que estaban esperando todos sus fans españoles. En noviembre de 2026, el grupo celebrará dos conciertos en España: en el Movistar Arena de Madrid y en el Sant Jordi Club de Barcelona.

"¡Estamos felices de contarles que se vienen dos shows muy esperados en España!", ha escrito Miranda! en sus redes sociales. "¡Nos vemos pronto!". Más allá de éxitos como Tu misterioso alguien, Perfecta o Don, seguro que el repertorio de estos conciertos también incluirá su canción para el Benidorm Fest, titulada Despierto amándote en colaboración con bailamamá.

Fechas de Miranda! en España

Miércoles 11 de noviembre - Movistar Arena - Madrid

- Movistar Arena - Jueves 12 de noviembre - Sant Jordi Club - Barcelona

Cómo comprar entradas

Las entradas para los conciertos de Miranda! en España salen a la venta el lunes 2 de febrero a las 12:00 (hora peninsular) y se podrán comprar a través de este enlace.

La promotora de conciertos Intromúsica establece varias recomendaciones para adquirir estas entradas: