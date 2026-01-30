Miranda! anuncia conciertos en Madrid y Barcelona para 2026: fechas y entradas
El reconocido grupo argentino Miranda! ha desvelado dos fechas de conciertos en España: una en Madrid y otra en Barcelona, ambas en noviembre de 2026. ¡Te contamos cómo conseguir entradas!
Dua Lipa arrasa con una versión de Miranda! en su segunda noche en Buenos Aires
Miranda!, el conocido dúo argentino que este año compite en el Benidorm Fest, ha compartido la noticia que estaban esperando todos sus fans españoles. En noviembre de 2026, el grupo celebrará dos conciertos en España: en el Movistar Arena de Madrid y en el Sant Jordi Club de Barcelona.
"¡Estamos felices de contarles que se vienen dos shows muy esperados en España!", ha escrito Miranda! en sus redes sociales. "¡Nos vemos pronto!". Más allá de éxitos como Tu misterioso alguien, Perfecta o Don, seguro que el repertorio de estos conciertos también incluirá su canción para el Benidorm Fest, titulada Despierto amándote en colaboración con bailamamá.
Fechas de Miranda! en España
- Miércoles 11 de noviembre - Movistar Arena - Madrid
- Jueves 12 de noviembre - Sant Jordi Club - Barcelona
Cómo comprar entradas
Las entradas para los conciertos de Miranda! en España salen a la venta el lunes 2 de febrero a las 12:00 (hora peninsular) y se podrán comprar a través de este enlace.
La promotora de conciertos Intromúsica establece varias recomendaciones para adquirir estas entradas:
- "Cuando se abra la venta, se asignará automáticamente y de forma aleatoria una posición en la fila virtual a todas las personas que estén en esta página en ese momento, por delante de quienes lleguen más tarde.
- La fila avanzará de forma gradual al principio para garantizar una experiencia fluida y, una vez comprobado que todo funciona correctamente, se acelerará progresivamente.
- Ten en cuenta que los tiempos de espera son estimados y pueden variar.
- Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que esta página está abierta en tu pantalla a la hora indicada. No es necesario actualizar esta página.
- Por favor, no abras varias ventanas o pestañas, ya que podría afectar a tu acceso a la fila".