Miriam Rodríguez habla sobre el alzheimer en 'No sé quien soy'

El último y sorpresivo álbum de Eminem, Music to Be Murdered By, esconde este temazo titulado 'Gozilla', última colaboración del rapero Juice WRLD, que ha entrado en lo más alto de las listas británicas, alcanzando el número 3 en el Billboard Hot 100, y postulándose como todo un hitazo en Spotify. The Rap God is Back!