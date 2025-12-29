La M.O.D.A. ha vuelto a Burgos a lo grande con dos conciertos multitudinarios

Con el estreno de su último disco San Felices, en el que se incluye una colaboración con Leiva, Subiendo como El Chava Jiménez, la M.O.D.A. volvió a Burgos, su tierra natal, con dos conciertos multitudinarios dentro del Aurora Music Festival.

Esta parada se encuentra dentro de su gira para 2025/2026, la cual tiene agotadas prácticamente todas sus entradas y está pasando por ciudades de toda España.

"Anoche vivimos uno de los conciertos más emocionantes de nuestra vida. Desde el escenario se os escuchaba cantar como nunca. Es increíble poder tocar en nuestra ciudad y sentir ese cariño tan grande", declaraban en sus redes sobre su vuelta a los escenarios.

El show contó además con la presencia de artistas invitados como Fetén Fetén y Gara Durán, que precedieron a su entrada al escenario.

Además, hay recalcar la importancia de este festival, organizado por la Fundación Aurora, la cual recauda fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (ELACyL), Párkinson y Autismo Burgos.

Las próximas paradas de su gira

Esta gira está siendo la primera vez que se escucha su nuevo disco al completo en directo, pues tan solo habíamos podido disfrutar de algunos temas de San Felices en el concierto en el Museo de la Evolución Humana el 19 de octubre.

Los próximos destinos por los que pasarán apenas tienen entradas disponibles, así que date prisa si quieres verlos en directo: