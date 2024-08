El motivo por el que Adele ya no quiere cantar 'Chasing Pavements', su primera canción

Te interesa Adele se enfrenta a los guardias de seguridad en su concierto en Múnich

Adele está de vuelta en Europa, y no de cualquier manera. La británica ha decidido celebrar hasta diez conciertos en la ciudad alemana Múnich durante el mes de agosto.

Por la relevancia de estos espectáculos, donde Adele está dando rienda suelta a su poderío vocal, la cantante ha regalado a los asistentes un momento inédito. La artista de Someone Like You ha querido interpretar una canción que llevaba más de siete años sin cantar en directo.

Se trata de Chasing Pavements, el primer sencillo de Adele con el que debutó en la industria musical. Al parecer, Múnich será la última ciudad en poder escuchar esta canción en boca de la artista, ya que ella misma ha asegurado que no se siente cómoda con ella; algo normal teniendo en cuenta que vio la luz hace 16 años, en 2008.

Adele explica por qué no cantará nunca más 'Chasing Pavements'

Durante uno de los conciertos en Múnich, Adele ha explicado en primera persona por qué hace siete años que no canta Chasing Pavements y por qué no volverá a interpretarla después de su paso por Alemania.

"Voy a cantar para ustedes una canción antigua. No he cantado esta canción desde 2016 o 2017", ha comenzado diciendo antes de empezar a cantar.

"La razón por la que no canto esta canción muy a menudo, y no la volveré a cantar después de esta residencia en Múnich, es porque la forma en que pronunciaba las palabras de esta canción es de cuando tenía 19 años, y sueno igual a cuando tenía 19 años. Y cuando la canto ahora, todavía sueno como si tuviera 19 años, pero un poco más fuerte", ha confesado Adele.

El motivo, entonces, sería que la británica ya no se siente cómoda con la voz que tenía de joven, cuando publicó su primer tema. La Adele de 36 años ya no es la Adele de 19. "Pero lo voy a hacer por vosotros porque os amo y los alemanes siempre han sido muy, muy cariñosos con esta canción. Pero la cantaré solo si la cantan conmigo, ¿de acuerdo? Esta es Chasing Pavements", ha terminado diciendo.