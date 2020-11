El motivo por el que los Grammy no han nominado a The Weeknd

El pasado miércoles conocíamos la noticia: The Weeknd no figuraba entre ninguna de las nominaciones de los Premios Grammy . Abel explotaba en redes sociales acusando de corrupción a la directiva. Ahora sabemos que el rechazo de la Academia podría tener su origen en la actuación que el artista tiene programada hacer en el descanso de la Super Bowl el próximo febrero.

Hace unos días se conocía la noticia de que el artista The Weeknd, uno de los protagonistas indiscutibles del año en el panorama musical por el éxito de su último disco After Hours, no figuraba en ninguna de las nominaciones de la próxima entrega de los premios Grammy.

Ahora, según el portal de noticias TMZ, los supuestos motivos por los que la Academia de Ciencias y Artes de la Grabación de Estados Unidos rechazaron al cantante se han dado a conocer. Parece ser que todo estaría relacionado con el espectáculo que The Weeknd tiene programado en el descanso de la Super Bowl LV el próximo 7 de febrero del 2021.

En un principio, la Academia y el equipo de The Weeknd habrían estado en contacto para que el cantante participara en la ceremonia de entrega de los premios Grammy del próximo enero. Una actuación lógica, teniendo en cuenta el éxito del artista, pero que se habría torcido por parte de la Academia que se resistía a incluirlo si el cantante no cancelaba su show programado para la Super Bowl.

Según la Academia, los espectáculos que el artista haría en ambas celebraciones serían muy parecidos entre sí y, al celebrarse con tan solo una semana de diferencia, no tenía sentido que se produjeran.

Este hecho habría provocado que las negociaciones entre la Academia y el equipo de The Weeknd se hubieran puesto muy tensas, hasta tal punto de rechazar el comité las nominaciones del artista a los premios y cancelar su presentación de forma definitiva en los Grammy.

Una actuación y polémica que encaja con los mensajes que el propio Abel de The Weeknd publicaba en sus redes sociales, cuando se daban a conocer las nominaciones a los premios. "Los Grammy siguen corruptos. Me deben transparencia a mí, a mis fans y a la industria", publicaba en su cuenta de Instagram para continuar al día siguiente "¿Pasar de planear colaborativamente una presentación durante semanas a no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones = no estar invitado".

Por su parte, el comité de los Grammy ha negado toda acusación de corrupción. Harvey Mason Jr, presidente interno de los premios, en declaraciones a la revista Variety negaba cualquier tipo de información sobre The Weeknd afirmando que la forma de decidir a los nominados depende mucho más del equipo de votantes que de la directiva. "Tenemos ocho espacios de nominación para llenar, cinco en las demás y cada uno vota por su favorito" afirmaba.