El motivo por el que Miley Cyrus no se sube a los escenarios desde 2014 que ha entristecido a sus fans

Miley Cyrus está en su mejor momento vital.

Tras el lanzamiento de Endless Summer Vacaion, un disco que irradia libertad, poder, sensibilidad y amor propio, la cantante se ha abierto en canal en una entrevista con British Vogue, donde se ha remontado a sus años de mayor fama, y ha hecho grandes confesiones al respecto.

Miley —que alacanzó la fama mundial a una edad muy temprana por protagonizar la serie de Disney Hannah Montana— ha confesado que no sabe si será cabaz de volver a salir de gira alguna vez o a hacer promoción tradicional de su álbum, una cruda realidad consecuencia de lo que sufrió durante su adolescencia.

“Me encanta actuar, especialmente para ellos (sus amigos), pero cantar frente a cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad. Me resulta muy difícil complacer a 100.000 personas simultáneamente. También es antinatural. Es muy aislado, porque si estás frente a 100.000 personas, estás solo”, ha revelado la artista a la revista.

La intérprete de River ha explicado que después del último concierto que dio en 2014, se dio cuenta de que no quería volver a hacerlo, al menos no de esa manera: "¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de alguien más que no sea el mío?", se cuestionó la cantante.

Cyrus también ha aclarado que, a sus 30 años, no es una persona que busque atención, todo lo contrario a la época Bangerz (2013-2014).

"Estaba tratando de llamar la atención porque me estaba separando a mi misma del personaje que interpretaba (Hannah Montana). Todos a sus 20-21 años sienten que tienen que demostrar quienes son, "no soy mis padres, soy quien soy", recordaba la artista.

"Durante años cargué con algo de culpa y vergüenza por la controversia y el malestar que realmente causé. Ahora que soy adulto, me doy cuenta de la dureza con la que me juzgaron. Los adultos me juzgaron con dureza cuando era niña y ahora, como adulto, me doy cuenta de que nunca juzgaría con dureza a un niño", se ha sincerado la artista sobre su pasado.

Pese a que sus fans se han estristecido por la noticia, después de que Miley se haya abierto en canal sobre lo que supuso para ella, comprenden un poco mejor su decisión.