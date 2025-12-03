El Movistar Arena aumentará su aforo en conciertos hasta las 20.000 localidades

El recinto Movistar Arena aumentará su capacidad desde las 17.453 localidades hasta las 20.008 en conciertos y 15.000 en los partidos de baloncesto. Este objetivo forma parte del Plan de Autoprotección de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al espacio, que cumple 20 años tras el incendio que arrasó en 2001 el antiguo Palacio de Deportes, y por el que pasan 2,1 millones de espectadores en sus más de 500 eventos que se celebran cada caño.

Díaz Ayuso ha detallado que este Plan de Autoprotección del recinto permitirá ampliar la capacidad en los conciertos en tres mil localidades, mientras que en los partidos de baloncesto llegaría hasta los 15.000 espectadores. "Esto será una gran noticia de cara al EuroBasket 2029, y nos va a permitir optar a grandes eventos como los partidos de la NBA", ha destacado la presidenta madrileña. De momento, se desconoce cuándo estaría terminada la reforma.

"El Movistar Arena es un icono en el mapa mundial de la música, el espectáculo y el deporte", ha añadido Ayuso. "Es una pieza clave de nuestra economía, capaz de proyectar la imagen y el nombre de la Comunidad de Madrid a todo el planeta. No son solo números. También hablamos del impacto del Movistar Arena en la vida de muchos madrileños y en la de sus familias".

Con esta ampliación de aforo, el Movistar Arena se convertirá en el mayor recinto de espectáculos deportivos y de ocio en España, que este año ha generado 577 millones de euros, lo que supone un 1 % del PIB regional, siendo "factor clave" en la economía madrileña, ha subrayado Díaz Ayuso.

Además, el recinto ha creado 13.661 empleos, generando una media de 456 puestos de trabajo por evento, en su mayoría jóvenes, como informadores, azafatas o auxiliares, que suponen el 50 %, con edades comprendidas entre los 18 y 26 años.

El Movistar Arena ya es el primer espacio de Europa y tercero del mundo por volumen de entradas y programación, solo por detrás del Madison Square Garden de Nueva York y el Arena de Yokohama, y este 2025 está previsto que alcance un récord con 230 espectáculos deportivos y culturales tras acoger los espectáculos de artistas como Dua Lipa, Katy Perry, Jennifer Lopez, Rauw Alejandro, Maluma, Lenny Kravitz o Dani Martín.