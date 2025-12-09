Muere Jorge Martínez, fundador y vocalista de la banda Ilegales

El líder de la mítica banda de rock Ilegales, Jorge Martínez , ha fallecido este martes 9 de diciembre a los 70 años en Oviedo. El vocalista llevaba varias semanas ingresado en un hospital a causa de un cáncer que obligó a la banda a cancelar todos sus conciertos por tiempo indefinido en el mes de septiembre. "Su legado seguirá resonando siempre".

El vocalista, guitarrista y líder de la banda Ilegales, Jorge Martínez, ha fallecido este martes a los 70 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, donde llevaba varias semanas ingresado por un cáncer que el pasado septiembre le obligó a cancelar todos sus conciertos, han confirmado a EFE fuentes discográficas.

Fue él mismo quien anunció el 19 de septiembre que debía someterse a un tratamiento contra el cáncer y que se veía obligado a suspender todos los conciertos por tiempo indefinido, tras haber publicado este mismo año su decimotercer álbum, Joven y arrogante.

Jorge Ilegal, Jorjón, llevaba más de 40 años al frente una de las bandas legendarias del rock en español y era uno de los pocos de su generación que seguía en activo.

"El aliciente de seguir con un grupo después de 40 años consiste en arriesgar a pesar de haber dado con una fórmula que funciona” y tratar de “no sacar siempre el mismo disco”, señalaba el líder de la banda al anunciar en el mes de febrero el lanzamiento de su último trabajo.

"No por inesperado o previsible ha sido menos duro. Era un tipo de gran fortaleza que quería vivir", han señalado a EFE desde la distribuidora Ataque.