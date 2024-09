Muere Rich Homie Quan, rapero estadounidense, a los 33 años

Rich Homie Quan fue un rapero y compositor estadounidense conocido por canciones como Flex (Ooh, Ooh, Ooh), Ride Out o Type of Way.

Nació el 4 de octubre de 1990 en Atlanta (Georgia, Estados Unidos), y a los 33 años ha muerto en un hospital de la misma ciudad. Así lo ha confirmado la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton, aunque de momento se desconoce la causa.

Su trayectoria musical destacó en la década de 2010, aunque seguía en activo. De hecho, su última composición vio la luz el pasado 5 de julio, Ah'chi, en colaboración con 2 Chainz.

Desde pequeño, Rich Homie Quan mostró un gran interés por la poesía y la escritura. Durante su estancia en el instituto, jugó al béisbol de manera profesional, aunque decidió dirigir su carrera hacia la música y, en concreto, el hip-hop.

En una entrevista de 2013 con Billboard, el rapero dijo que quería dejar una marca "más grande que la vida". "Todo empieza en algún sitio. [...] Estoy bastante seguro de que cuando Cash Money empezó, no pensaban que llegaría a ser tan grande como ahora. Solo quiero algo que pueda durar para siempre", confesó.