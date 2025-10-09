El Mundial 2026 ya tiene su himno, con Emilia, Carlos Vives, Wizin y Xavi

El mundial celebrado en Estados Unidos, Canadá y México celebrará la diversidad con un himno en español, a cargo de iconos de la música latina.

El Mundial 2026 ya está compartiendo algunos de sus detalles. El torneo más importante de fútbol se celebrará en Norteamérica, entre Estados Unidos, Canadá y México, y una edición más la música tendrá un gran peso en el evento deportivo.

Así lo ha adelantado la cadena televisiva Telemundo, que ha desvelado a cargo de qué artistas estará el himno del torneo, que esta vez será una colaboración entre cantantes de renombre.

Serán Emilia, Carlos Vives, Wizin y Xavi quienes pondrá banda sonora al Mundial 2026, y lo harán con una canción titulada Somos más, un tema en español que podremos escuchar por primera vez el 23 de octubre en los Premios Billboard de la Música latina 2025.

Se trata de un himno que celebra el futbol a la par que la diversidad, con intención de que los oyentes y espectadores del deporte abracen sus raíces. Así lo quieren trasladar al escenario de la gala de premios, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la velada.

Somos más está creado para reivindicar la identidad latina, tal y como contó Joaquín Duro, vicepresidente ejecutivo de deportes de Telemundo: "Queríamos una canción que hablara de nosotros, de lo que nos une más allá de los colores de cada camiseta".