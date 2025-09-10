Nacho Cano descarta un reencuentro de Mecano tras la publicación de canciones inéditas del grupo

Durante su visita a El Hormiguero , Nacho Cano ha confirmado que, de momento, Mecano no volverá con una gira de reencuentro . Sus palabras llegan pocos días después de que la compañía musical BMG haya publicado canciones inéditas del grupo, ya disponibles en digital.

No, Mecano no vuelve. A pesar de que los reencuentros de bandas de música están a la orden del día, el grupo de Ana Torroja, José María Cano y Nacho Cano no tiene pensado volver a los escenarios. Así lo ha confirmado este último en su visita a El Hormiguero, donde no ha descartado al cien por cien esa idea.

"Es un tema del que se lleva hablando mucho tiempo", ha empezado diciéndole el músico a Pablo Motos. "Yo creo que fue tan duro y fue tanta la presión de la relación en esos años... Hacíamos giras de más de 400 conciertos, que eso ahora sería impensable. Cuando tú estás tanto tiempo viajando, conviviendo... es un poco como un matrimonio... Siempre hay propuestas económicas, pero no acabamos de ponernos de acuerdo".

Además, Nacho Cano ha asegurado que no necesitan económicamente volver a salir de gira juntos y que, en caso de hacerlo, sería "de manera voluntariosa".

Canciones escondidas de Mecano

Las palabras de Nacho Cano llegan pocos días después de la publicación en plataformas digitales de varias canciones "únicas y poco accesibles" de Mecano, "que hasta ahora solo podían escucharse en vinilo". Esta tarea a cargo de la compañía BMG ha rescatado tres joyas que marcan diferentes etapas del grupo: el maxisingle de El 7 de septiembre, el compilatorio Lo último de Mecano y el maxi Let's Dance Japón, con la participación del oscarizado Hans Zimmer en la producción.

Se trata de un rescate cultural sin precedentes, que pone a disposición del público versiones alternativas, temas inéditos y grabaciones en directo que revelan la faceta más experimental, íntima y atrevida de la banda. Piezas que no formaron parte de sus álbumes oficiales y que, en su día, solo conocieron los seguidores más fieles.

Durante su trayectoria, Mecano utilizó maxis y caras B como laboratorio creativo: terreno para arriesgar sonidos, letras y formatos fuera de los LPs principales. Su llegada al streaming democratiza ese archivo, conserva patrimonio y amplía el relato de una de las bandas más influyentes del pop en español. Así, el pasado 7 de septiembre arancó una campaña que pondrá por primera vez en digital 37 canciones a lo largo de los próximos meses, con nuevos maxis y caras B por anunciar.

Listado de lanzamientos disponibles desde el 7 de septiembre

Maxi: Lo último de Mecano

La Extraña Posición

Napoleón

Viaje Espacial

Super-Ratón

No Pintamos Nada (Live)

La Fiesta Nacional (Live)

Busco Algo Barato (Live)

Me Río de Janeiro (Live)

Maxi: El 7 de septiembre

El 7 de septiembre (Versión de baile)

El 7 de septiembre (Versión acústica)

El 7 de septiembre (Versión original)

El 7 de septiembre (Versión sin voz)

Maxi: Japón