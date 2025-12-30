Niall Horan anuncia nueva música: "He pasado parte de 2025 recluido en el estudio"

Llevábamos tiempo deseando compartir esta noticia y por fin ha llegado el momento. Niall Horan prepara el lanzamiento de nueva música.

El ex de One Direction, cuyo último álbum de estudio llegó en 2023 bajo el título The Snow, y que en 2025 lanzó la versión ampliada del álbum Heartbreak Weather con motivo de su quinto aniversario, ha anunciado su regreso a través de su newsletter en la que ha contado a los suscriptores que ha pasado parte de 2025 recluido en el estudio y ha reconocido sentirse orgulloso de la música que está a punto de lanzar.

"Tengo muchas ganas de empezar a contaros más cosas y a compartirlas cuando llegue el momento", escribe el cantante, que no da fechas de cuándo puede producirse ese esperado lanzamiento aunque sus fans ven bastante claro que será en 2026.

Precisamente en 2026 regresa su compañero Louis Tomlinson con el disco How Did I Get Here?, previsto para el 23 de enero y que llega cuatro años después de su anterior trabajo, y parece que también lo hará Harry Styles, cuyos últimos movimientos en redes apuntan a que el artista tendría planeado sacar un nuevo tema en enero de este próximo año.

Volviendo a Horan, el cantante no solo se ha volcado en el estudio de grabación en 2025. Recientemente inauguró el restaurante 40 Love en el casco antiguo de Scottsdale y también lo hemos visto interpretar la canción Northern Attitude junto a Noah Kahan en un concierto benéfico celebrado en Boston el pasado mes de noviembre. Anteriormente había colaborado con Shawn Mendes en Londres.

¡No ha parado en todo el año y parece que 2026 no va a ser diferente!