Nick Jonas anuncia 'Sunday Best', tras cinco años de su anterior álbum

Nick Jonas vuelve a la música y lo hace tras casi cinco años sin sacar álbum. La revelación se hizo el 30 de noviembre en el Nellie's Southern Kitchen en Las Vegas —restaurante propiedad de la familia Jonas—, donde el cantante representó en directo algunos de los temas de su nuevo disco Sunday Best.

El álbum verá la luz el 6 de febrero y ya se encuentra en preventa en su web oficial. A través de un comunicado de prensa, el artista reveló que este proyecto lo ha estado elaborando durante los últimos dos años, aunque "en realidad fueron 33 años de preparación", pues es un proyecto de vida.

En el evento de presentación, Nick Jonas estuvo acompañado de Daniel Wall, presentador del podcast Behind the Wall, con quien estuvo hablando sobre las "inspiraciones, historias y el viaje creativo detrás del álbum".

Según expresó el artista, el disco "profundiza más que nunca, explorando capítulos importantes de su vida, tanto festivos como desafiantes, que ha enfrentado durante el último año y la nueva perspectiva que ha adquirido como esposo y padre".

"Estoy muy emocionado de compartir estas nuevas historias, pensamientos sinceros, tranquilos paseos de regreso a casa por la ciudad y momentos de mi vida de estos últimos años", declaró Nick.

El anuncio de Sunday Best se produce así pocas semanas después de que el cantante estrenara la canción I Need You durante el concierto de los Jonas Brothers el 17 de noviembre en Nueva Jersey.

Para él este disco es saber "qué es el amor, qué es realmente", y así "suena el álbum".