Nicki Nicole, de cerca: cuánto mide, cuántos años tiene y cuándo rompió con su novio Trueno

La música urbana viene pisando muy fuerte desde hace varios años. Una de sus máximas exponentes es Nicki Nicole, una joven argentina rapera de 22 años que acumula a sus espaldas decenas de éxitos. La artista ha estrenado recientemente su tercer disco de estudio Alma y en él apuesta por mostrarse tal y como es, completamente transparente.

Los inicios de Nicki Nicole en la música

Nicole Denise Cucco nació en Rosario (Argentina) en el 2000, aunque es más conocida por su nombre artístico Nicki Nicole. Su historia musical es muy reciente. Saltó a la fama en 2019 cuando lanzó su primer tema, Wapo traketero, que acumula más de 100 millones de reproducciones en YouTube y que la coló en la lista Argentina Hot 100 de Billboard.

"Wapo se refiere a guapo, chulo, que está bueno (se ríe). Y traketero es un dealer, el que vende droga. Sería algo así como hablar de alguien que es lindo pero no deja de ser un delincuente. De todos modos, recién ahora le estoy prestando más atención a la letra. En realidad, todo pasaba por la adrenalina de sacar mi primer tema de una buena vez y esperar la reacción de la gente", contó sobre esta primera canción que la catapultó a la fama, hasta el punto de protagonizar el pasado octubre un Tiny Desk Concert y a firmar colaboraciones con artistas como Camilo, Christina Aguilera o Rauw Alejandro.

Por si todo esto fuera en abril en 2021 se convirtió en la primera artista argentina en actuar en el programa de Jimmy Fallon. "Cuando me dijeron lo de Jimmy Fallon, dije: '¿Cómo lo consiguieron?' Es como que nunca puedo tener ese mérito", dijo sobre esto en una entrevista con El Mundo, en la que aseguró que tiene el ego muy bajo. "Lucho mucho para que al menos se mantenga normal. Siempre me tiro abajo sola", dijo la joven que en muy poco tiempo pasó de rapear en la calle con sus amigos a salir en las televisiones de todo el mundo.

Cuánto mide Nicki Nicole

Es una artista grande que viene en frasco pequeño. Porque la artista argentina llama la atención por su escasa estatura. Según publicó Vogue México, Nicki Nicole mide 1,42.

En varias ocasiones también ha hablado sobre su nombre artístico. A él hace alusión en su tema No Toque Mi Naik, en el que dicen hace un juego de palabras y hace evolucionar su nombre: Nicole, Nicki, Nike, Naik. Así, al decir Todos quieren montarse en la de Naik hace referencia a sí misma y a cómo marca tendencia.

La fiesta entre Nicki Nicole y David Broncano

Nicki Nicole se hizo viral hace un par de años después de que fuera vista de fiesta con David Broncano.

La argentina salió de fiesta con Aitana y Ester Expósito, ambas se conocen a través de Miguel Bernardeau y porque son embajadoras de Yves Saint Laurent. Al llegar a un bar se encontraron con David Broncano, con quien tienen muy buen rollo. El presentador entrevistó a las dos y tiene nexos con ambas. De Expósito fue vecino, y con Aitana se comprometió a ir un día a hacer escalada.

De ese buen rollo nace el selfie que compartieron en redes y que se hizo viral en su momento. Fue pura coincidencia y, por lo que se ve, Broncano no fue muy hablador. "Eras tan callado que pensé que eras parte de la pared", le dijo la cantante al contar la historia en el programa.

Su relación y compromiso con Trueno

Nicki mantuvo una relación con Trueno, que incluso llegó a planes de boda. Poco antes de julio del 2020 comenzaron y el 18 de mayo celebraban su aniversario de novios, como contó Trueno al publicar una foto de los dos en Instagram.

"Hoy se cumple un año desde que la vida me presento una compañera de oro. Que me acompaña en mis logros y mis penas. La gente que no te conoce no sabe ni el 1% de la mujer que sos, y de lo que te amo, siempre voy a estar ahí cuidándote como lo que más me importa. Agradezco tenerte a mi lado, te amo", le escribió.

Un mes más tarde llegó la sorpresa. Durante una transmisión en directo de Twich en 2021 con Ibai Llanos, Nicki Nicole anunció su compromiso de boda con Trueno.

En un momento de la entrevista le preguntaron si se veía casada y no dudó en responder: “De hecho sí, ya tengo el anillo”.

El compromiso lo sellaron tres meses después de empezar su relación. En el verano de 2020 fue la atropellada pedida de mano. Fue en la terraza de la casa de Trueno en el barrio de La Boca (Buenos Aires).

"Él quería hacerlo en su terraza para que se vean los dos puentes, a mí me daba un poco de miedo la altura así que no podía. Él me pedía que me pare, me decía 'necesito que te pares", contó sobre la pedida de mano, y la petición de Trueno que ella ignoró. “Cagué el momento bonito".

"No sabía si era tan real. No es una joda estar comprometidos. Es un paso supergrande. Somos muy chicos. (Pero) él me dijo (que era) en serio. Nuestro amor es superintenso”, dijo sus edades.

Por qué rompieron Nicki Nicole y Trueno

A finales de 2022, llegaron los primeros rumores de ruptura entre estos artistas y ella mismo lo contó de forma indirecta al explicar el desamor en el que se inspiró para su disco: "Yo siento que está bueno superarse a uno mismo, seguir adelante, dejar atrás cosas y decir: 'Bueno, hasta acá', y a seguir".

No hay confirmación oficial de esto, pero es más que evidente porque ya no comparten imágenes juntos y ni siquiera interactúan entre ellos. Cumpleaños, fechas importantes... nada de nada.

Nicki estrenó hace varios meses el single NO voy a llorar :’), que habla sobre superar un desamor y el videoclip muestra a la artista cantando bajo la lluvia y con muchos truenos de fondo. Sin duda una indirecta muy directa.

En la misma entrevista, se expresó sobre el tema Se va uno llegan dos y señaló claramente que el tema era una ruptura: "Es la canción más experimental del disco porque tiene sonidos que yo nunca hice. Y se llama así porque en rupturas amorosas casi siempre un familiar o un amigo te dice "tranca, se va uno y llegan mil". Yo me cagaba de risa con eso porque no llegaba nadie. Pero el refrán "se va uno llegan dos" uno lo re piensa, cuando dice: "Esto se terminó, ahora que llegue lo próximo"'.

Nicki Nicole se ha coronado como una de las artistas más importantes del momento.