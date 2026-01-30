Nil Moliner estrena 'Nexo 01: Me acuerdo de ti', su canción más esperada en la que nos rompe y sana el corazón

Todo está en llamas

Después de una larga espera y el hype que Nil Moliner nos había estado creando en redes... ¡Por fin ha llegado Nexo 01: Me acuerdo de ti!

"Este es un viaje y acaba de empezar", decía el cantante en la publicación de Instagram que anunciaba el lanzamiento. Y es que esta canción será la primera de su discoNEXO, el cual se estrenará el 22 de mayo y promete ser todo un hito en su carrera.

En Me acuerdo de ti, Nil Moliner nos rompe un poco el corazón, pero también nos transmite el buen rollo que siempre derrocha su música.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre Me acuerdo de ti:

El significado de la canción

"Habla de cuando estás en un momento y las cosas empiezan a funcionar después de haber pasado una etapa muy oscura", confesaba el cantante en una publicación previa al estreno.

Como siempre, Nil Moliner sabe conectar con esas emociones profundas que marcaron algunos momentos de nuestra vida, muchas veces abriendo heridas del pasado... "De repente, cuando estás en plena luz, aparece esa persona", esa persona que marcó un momento importante en nuestra vida y nos desestabiliza con un sinfín de emociones y recuerdos.

Y es que hay una frase que, como él mismo dice, resume muy bien la canción: "Apareces sin avisar y ahora todo está en llamas".

La importancia del nexo

El estreno de NEXO aún tendrá que esperar unos meses más, pero ya podemos disfrutar de temas como Tu cuerpo en braile y Álex para ir conectando con nuestras emociones más profundas.

Y es que el objetivo del catalán con este disco —y con su música en general— es "poner banda sonora a ese sentimiento al que no sabías ponerle palabras. Ser el conector entre tú y eso. Eso que te hace gritar y llorar a partes iguales. Bailar y recordar sin prisa".

En definitiva, Nil Moliner quiere ser el nexo, "eso que hay entre una canción y una emoción".

Letra de Nexo 01: Me acuerdo de ti

He cruzado caminos que no

Evitaron batallas

He podido dudar del amor

Sin perderle las ganas

He sabido encontrarme por fin

En mitad de la nada

Encontré ese lugar que me dio

Lo que buscaba

Apareces sin avisar y ahora todo está en llamas

Me acuerdo de ti

Cuando no lo esperaba

Volvieron las ganas

De morirme aquí

Contigo en mi falda

Dejar de sufrir

Me acuerdo de mí

En las noches de Barna

Buscando refugio

Intentando escapar

De la gran ciudad

En busca del mar,

En busca del mar.

He cantado, he llorado,

En busca de algunas palabras

He viajado por última vez

Al lunar de tu espalda

He subido

A la cima más alta

Nunca me importa el lugar

Si me abraza la calma

Apareces sin avisar y ahora todo está en llamas

