‘Normal’, la colaboración de Carolina Durante y Rosalía, en 7 datos curiosos: por qué no la acreditaron y cuándo la cantaron juntos

Tras intensas semanas de promoción y habiendo sacado cuatro sencillos de adelanto —Elige tu propia aventura, Joderse la vida, Misil y Hamburguesas—, el 25 de octubre de 2024 Carolina Durante publicó su tercer disco Elige tu propia aventura.

El álbum con el que la banda madrileña formada por Diego, Mario, Martín y Juan terminó de consolidarse en la escena del indie rock nacional contenía 13 temas y entre ellos se escondía un auténtico sorpresón del que nadie sabía nada, ni siquiera había sido enviado a la prensa en los cortes de presentación. La sorpresa era Normal, un tema al que pone voz la mismísima Rosalía.

La canción fue acogida con gran entusiasmo entre los seguidores del grupo y los de la catalana, y a día de hoy es la que más reproducciones suma en YouTube. Pero también ha sido el tema que más debates ha suscitado y el que más curiosidad ha generado por diversos motivos.

Aquí, algunos datos curiosos que se han ido desvelando de Normal.

1. No es una colaboración

'Cuando escribí esta canción ya tenía pensada la idea de que, en mi estrofa, una chica me respondiese', contaba Diego Ibáñez, vocalista del grupo, en el programa Cuerpos Especiales. Con ese “run-run” en la cabeza, se lo comentó a Rosalía sin más intención que conocer su opinión y fue ella misma la que le propuso ser esa voz femenina. 'A ver, es un favor increíble el que nos ha hecho, pero no estaba pensado como colaboración', señalaba el autor de Normal insistiendo que ella solo había sido su ansiada voz femenina.

2. Se grabó a distancia

La Motomami y Carolina Durante no grabaron juntos la canción en el estudio, sino en la distancia. La producción obró el milagro, como en otras tantas colaboraciones y así lo confirmó el cantante en el podcast Fuego Amigo.

3. La relación familiar que los une

De la relación personal entre Carolina Durante y la autora de El Mal Querer tuvimos noticias cuando en enero de 2023 esta anunció que tenía un plan: ir al concierto que la banda dio en el Wizink Center de Madrid el 27 de ese mes.

Y así fue: ella fue una de las casi 10.000 personas que llenaron el antiguo Palacio de los Deportes para ver al grupo en directo. Por aquel entonces, la hermana de Rosalía, La Pili, comenzaba a salir con Diego, el vocalista. La relación entre ellos se confirmó poco después y parece que se mantiene en la actualidad.

4. Por qué no hay rastro de Rosalía, solo su voz

Uno de los intensos debates que generó la canción es que en ningún momento Rosalía aparece en los créditos, ni por ningún lado. Solo se supo al escuchar su voz. Los autores de Cayetano tuvieron que explicarlo en más de una ocasión y argumentaron que el poderío de la catalana, una estrella internacional de la música, los eclipsaría.

'Sabíamos que si su nombre aparecía, la atención se centraría completamente en ella. Queríamos que el foco estuviera en el disco como un todo, en nuestro esfuerzo y en lo que queríamos transmitir. Es un trabajo muy largo y sabíamos también el punto de que esto eclipsa mucho curro', explicó Martín, el bajista de la banda, sobre la decisión que habían tomado.

5. Las dos mujeres a las que puede ir dedicada la canción

Además de las especulaciones que suscitó la invisibilidad de Rosalía, los seguidores del grupo también teorizaron durante días sobre la mujer que protagonizaba esa canción a la que Diego pide disculpas, poniendo el foco en los versos que canta la Motomami: “Te echaste una novia que es un poco rara / Es un poco cuadro que se parezca a mí”.

Una de las teorías apuntaba a Amaia Romero, que fue pareja del vocalista durante unos meses hasta que él comenzó a salir con Carlotta Cosials, integrante del grupo indie rock madrileño Hinds.

Otra, señalaba a La Pili, hermana de Rosalía y pareja de Diego. Ambas guardan un gran parecido físico y puesto en boca de la cantante, resultaba una graciosa curiosidad. 'No caí en absoluto en esa historia cuando la escrib', dijo Diego Ibáñez en el podcast La Pija y la Quinqui, reconociendo que el doble sentido estaba más que justificado.

6. El vídeo fue eliminado

En el mes de enero, dos meses después del lanzamiento del disco, el videoclip de la canción fue eliminado del canal de YouTube de Carolina Durante y enseguida llegó la polémica. ¿Se había molestado la cantante por no ser nombrada? ¿El grupo decidió retirarlo porque, efectivamente, la voz de Rosalía había eclipsado el resto del trabajo?

Fueron ellos mismos los que decidieron dar una explicación en sus redes sociales para zanjar el asunto: 'El visualizer de la canción Normal se ha borrado porque desde la discográfica alguien subió por error un vídeo que realmente era pa’ un Tiktok de hace mil'. Así que finalmente no hay vídeo en el canal de YouTube del grupo.

7. La única vez que Diego y Rosalía la han cantado

Sabemos que no estuvieron juntos en el estudio para grabarla. También que no la han cantado juntos en ningún concierto y solo en una ocasión la han interpretado juntos. Fue de manera improvisada y no fue público.

En la famosa fiesta de Nochevieja que Los Javis dieron en su casa y en la que reunieron a numerosos rostros conocidos también estaban Rosalía, amiga de los directores, y Diego, el cantante de Carolina Durante, protagonista de la serie Cardo. Acompañados de un piano, se lanzaron a cantar “su canción” para delirio de los invitados.

El vídeo, con Rosalía luciendo un vestidazo negro y un lazo rojo y amarillo en su coleta, no tardó en hacerse viral y la canción, de nuevo, se convirtió en tendencia.

Y aunque muchos esperaban esa colaboración sobre el escenario durante el concierto de Carolina Durante en el Primavera Sound el viernes 6 de junio, tampoco pudo ser, aunque Rosalía estuvo allí acompañando a su hermana.