Las noticias musicales que nos esperan en 2023

Los polvorones nos salen ya por las orejas pero todavía queda hueco para el Roscón de Reyes. Siempre hay que dejar sitio para el postre por muy irresistible que sea el plato principal.

Una estrategia parecida siguen algunos artistas. Nos referimos a dejar para un poquito más adelante lo que ya tienes cocinado simplemente para aumentar la expectación. Los estrenos y nuevos lanzamientos se reservan y guardan en un cajoncito cerrado bajo llave hasta que llegue el momento óptimo para su estreno. Lo comprobamos hace dos años, en marzo de 2020, cuando miles de artistas retrasarnn sus discos o álbumes a la espera de que pasase la tormenta.

Así, este 2023 pinta que estará plagadito de novedades musicales. No solo habrá giras mundiales y directos espectaculares, también tendremos nuevo material acústico y visual para quitarle el polvo y traer aire fresco a las playlists que no actualizas desde hace meses.

Nuevo disco de Lana del Rey

Quiso que sus fans terminasen el año con una buena noticia y así ha sido. Lana del Rey estrenóo este diciembre Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, el primer single del disco homónimo que llegará en 2023.

Será el próximo 10 de marzo cuando se pueda escuchar al completo el noveno álbum de una de las artistas más veneradas de Estados Unidos.

Manuel Carrasco, dos directos en La Cartuja de Sevilla

El artista vuelve al estadio donde rompió el récord de asistencia de un concierto en España.

El pasado mes de junio más de 74.000 espectadores disfrutaron del directo de Manuel Carrasco en el cierre de la gira La Cruz del Mapa (hay que vivir el momento) y un año después, los días 2 y 3 de junio de 2023, el de Isla Cristina volverá a La Cartuja de Sevilla para arrancar la gira Corazón y Flecha, para la que ya tiene previstos 16 conciertos más.

Nuevo disco: 'Renaissance Part II' de Beyoncé

Después de seis años de ausencia, Beyoncé volvió a provocar un terremoto musical este verano con el estreno de Renaissance act.I, un álbum que la puso de nuevo en el mapa después de un parón para centrarse en su vida familiar.

Que este disco incluyese el sobrenombre act.I (acto 1) dio a entender que se trataba de un primer volumen que vendría sucedido por, al menos, una segunda parte. Incluso hay rumores en las redes sobre una tercera —que completaría la trilogía— pero de momento son todo conjeturas.

Sea como sea, los fans de Queen B desean con ansias resolver este misterio musical.

Los conciertos de Rosalía para 2023

2022 ha sido el año de la madre de todas las motomamis. La artista ha hecho historia al ser la primera mujer hispana que consigue el Latin Grammy a Mejor Álbum en dos ocasiones. Lo hizo en 2019 por su trabajo El Mal Querer y ha repetido este 2022 alzándose con el gramófono a Mejor Álbum por MOTOMAMI.

El Motomami Tour también ha sido un verdadero éxito logrando sold out en todos los conciertos de España y en las plazas internacionales más importantes. Nueva York, Berlín, Ámsterdam, Latinoamérica... Rosalía ha dado la vuelta al mundo y en 2023 continúa su viaje. Ya tiene cerrados varios festivales.

Lolapalooza San Isidro, Argentina: 17 de marzo

17 de marzo Lollapalooza Santiago, Chile: 18 de marzo

18 de marzo Lollapalooza Sao Paulo, Brasil: 24 de marzo

24 de marzo Asuncionico, Paraguay: 21 y 22 de marzo

21 y 22 de marzo Estereo Picnic en Bogotá, Colombia: 24 de marzo

24 de marzo Primavera Sound Barcelona: 3 de junio

3 de junio Primavera Sound Oporto: 8 de junio

8 de junio Primavera Sound Madrid: 10 de junio

10 de junio Festival Lolapalooza París: 21, 22 y 23 junio

21, 22 y 23 junio Rock Wertcher, Bélgica: 2 de julio

2 de julio Festival Vielles Charrues, Carhaix: 15 de julio

Artic Monkeys en Madrid y Bilbao

El Wizink Center de Madrid acogerá dos shows consecutivos de una de las bandas de rock más reconocidas de las últimas décadas.

Los Artic Monkeys tocarán los días 10 y 11 de julio en el Antiguo Palacio de los Deportes y unos días antes se pasarán por el BBK de Bilbao para llenar el norte de música.

La actución de Rihanna en la Super Bowl

Rihanna será la estrella de la Super Bowl de 2023. Confirmadísimo. Bastó una imagen del brazo de la artista sujetado un balón de la NFL para hacer saltar todas las alarmas.

Será el primer show en directo de la cantante de Barbados después de años de parón musical para dar rienda suelta a su faceta como empresaria. El pasado mes de mayo se convertió en madre junto a Asap Rocky y ese hecho también contribuye a que su show en el intermedio del evento deportivo más visto del año en EEUU sea uno de los regresos más esperados de 2023. El 12 de febrero es la fecha señalada en el calendario.

Gira de Rauw Alejandro: 'Saturno World Tour'

El puertorriqueño ya está haciendo las maletas para pasarse el año girando por todo el mundo.

Aunque de momento solo están confirmadas las fechas de su paso por México, todo apunta a que Rauw Alejandro pasará por varios rincones de nuestro país en el verano de 2023. De Saturno a la tierra y vuelta al espacio.

El disco debut de Chanel, en el aire

Fue el pasado mes de julio cuando Chanel confirmó que tenía "ocho canciones grabadas" y pedió paciencia a sus seguidores antes de estrenarlas.

Su hazaña eurovisiva con SloMo puso los dientes largos a los fans, que querían nueva música. Toke, su segundo single oficial, no llegó hasta finales de octubre... Y desde entonces cero noticias sobre su futuro musical. Hace poco fichó por Sony y lo más lógico sería pensar que 2023 será el año del estreno de su primer álbum, pero de momento no existe confirmación oficial. No le conviene esperar mucho más: Eurovisión 2023 está a la vuelta de la esquina.

Quevedo tiene entre manos su debut musical

"2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar...". Con esta frase compartida en Instagram Quevedo dejó la puerta abierta al estreno de su disco debut para este año que entra.

Este lanzamiento sería el paso lógico después de posicionarse como uno de los artistas más escuchados del año en plataformas. Es el artífice del estribillo más coreado del verano. Ese 'quéeeedate' de su sesión con Bizarrap hizo que pasase de ser un desconocido al artista revelación de 2022.

El 2023 de Joaquín Sabina: nominado al Goya, gira y nuevo álbum

Joaquín Sabina tiene faena este año. Está nominado a Mejor canción en los premios Goya por Sintiéndolo Mucho, tema principal de la banda sonora del documental dirigido por Fernando León de Aranoa que es el resultado de 13 años de rodaje siguiendo la vida personal y laboral del artista.

También tiene una gira con decenas de fechas cerradas en España y otros tantos conciertos en Lationoamérica. Y un nuevo disco por estrenar.

Joaquín Sabina // Joaquín Sabina

El pasado mes de septiembre dio la gran noticia. Tras el éxito de Lo niego todo (2017), su primer disco con Leiva como productor, el músico confirmó que "habrá otro" y que espera que se publique en Navidad. "Yo no salgo de gira si no tengo canciones nuevas", dijo en aquel momento.

Aitana ya trabaja en su tercer disco

Aitana ha cerrado el 2022 con su debut como actriz. El estreno de La Última, que protagoniza junto a Miguel Bernardeau, ha hecho que todos se fijen en ella y en la banda sonora de la serie. Unas canciones que canta la catalana en el nombre de Candela, la protagonista de una trama de amor y superación.

De este modo, la artista se ha afanado en separar ficción de realidad. "Está firmado como Aitana pero es de Candela, no tiene nada que ver con mi tercer álbum", dijo en su visita a Cuerpos Especiales, el morning de Europa FM. Con estas palabras, Aitana no hizo más que confirmar que ya trabaja en un tercer disco que probablemente tenga un sonido muy diferente al de sus anteriores trabajos.

Aitana, sobre su disco para 'La última': "No tiene nada que ver con mi tercer álbum"

Sin noticias de Bad Bunny

El conejo malo se va a tomar un respiro. "El 2023 es para mí. Para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros", dijo en su entrevista con Billboard.

Normal que necesite una pausa para tocar tierra: su disco Un verano sin ti ha sido el más reproducido este año en las plataformas de música, un hito que no cualquier reggaetonero consigue. Aunque confirma que va a "ir al estudio" lo hará "sin presión", así que debemos estar preparados para todo. Tanto para no volver a verlo hasta 2024 como para que estrene por sorpresa la canción del próximo verano.

Lola Índigo: un disco, un WiZink y un Palau

El lanzamiento de El Dragón, el tercer disco de Lola Índigo, está cada vez más cerca. Después de su debut en El Akelarre y el posterior La Niña, la cantante está preparada para abrir una nueva etapa musical. 2023 es el año año elegido para despertar al dragón que lleva dentro. El primer single es Corazones Rotos, del que ya ha publicado un pequeño adelanto en sus redes sociales.

Por si fuera poca la presión, Lola Índigo ha anunciado los que son -de momento- los conciertos más importantes de su carrera. El Palau Sant Jordi de Barcelona (6 de mayo) y el WiZink Center de Madrid (13 de mayo) acogerán el nuevo show de la artista, que promete apabullantes bailes y energía al 100%. Pura esencia Lola Índigo.