¿Nueva canción de Ana Mena? Óscar Casas sorprende con un adelanto inédito

Durante el rodaje de Ídolos surgió la chispa, y desde entonces la cantante Ana Mena y el actor Óscar Casas han mostrado su amor de manera pública. La película, protagonizada por ambos, se estrenará el 23 de enero de 2026 y ya tiene tráiler, pero este no es el único lanzamiento que prepara la malagueña...

A mediados de octubre, Ana Mena publicó el primer sencillo de su nueva etapa artística: Lárgate, un tema donde fantasea con asesinar a un hombre. Ahora, dos meses después, parece que la artista está allanando el terreno para su próxima canción...

Este sábado 20 de diciembre, Óscar Casas ha compartido un vídeo en sus historias de Instagram donde suena una canción inédita interpretada por Ana Mena. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de este adelanto, que podría ser una nueva pista de su próximo álbum. De momento, el título o la fecha de lanzamiento son un misterio.

En el vídeo, el actor aparece haciendo playback mientras conduce y suena la voz de la cantante: "Y yo pa' ti toa' / [...] / Y pa' ponerlo de moda", dice una parte de la letra. Las reacciones por parte de los fans están siendo positivas, aunque sí señalan un cambio de estilo respecto a su música previa.

Un álbum poco conceptual

A mediados de noviembre, Ana Mena desveló en su visita a Operación Triunfo 2025 que continúa trabajando en su nuevo disco: "Sigo en ello, llevo un año escribiendo y sigue quedando un poco de tiempo. Se está cocinando y va superbién. Estoy muy contenta con lo que hay dentro. […] Espero que luego venga gira", dijo.

Además, durante su última entrevista con Europa FM, la malagueña dio alguna pista sobre el interior del álbum: "No me voy a poner demasiado conceptual, voy a jugar con lo que me gusta. Arriesgamos un poco y se va a notar una evolución, pero sobre todo en las letras".