Nueve detalles del videoclip de 'Berghain', la nueva canción de Rosalía, que no deberíamos pasar por alto

El videoclip de Berghain de Rosalía puede verse infinitas veces y siempre aparecen elementos nuevos a los que prestar atención. Cuanto más veces le damos al botón Reproducir otra vez, encontramos más detalles escondidos que dan sentido a la historia que cuenta la cantante en el primer adelanto de su disco LUX e incluso a momentos anteriores a su lanzamiento.

Porque el videoclip, firmado por la productora CANADA y plagado de referencias, lleva inevitablemente al reportaje que protagonizó Rosalía en el mes de agosto en la revista ELLEcuando aseguró que su álbum aún no estaba terminado. Así, una vez que ya se ha convertido en Blancanieves, la cantante luce el mismo estilismo que en la portada de la revista y otra de las imágenes de la sesión luce una joya en forma de paloma como la que aparece al final del vídeo y que podría ser el alma de Rosalía elevándose tras fallecer en la cama.

En el vídeo también hay espacio para el cuadro La dama del armiño de Leonardo da Vinci, un guiño a la manzana mordida de Blancanieves, una ventana que se convierte en cruz para que Rosalía rece arrodillada ante ella y Björk convertida en pájaro.

Repasamos esos detalles ocultos en el videoclip de Rosalía y te retamos a que encuentres otros elementos a los que prestar atención. Porque, si hay algo claro a estas alturas, es que aparecerán más.

1. El mismo vestido que en la portada de ELLE

Si hay una teoría que comparten todos los fans de Rosalía al ver el videoclip de Berghain es que, tras volver a casa al saber que no puede recuperar su corazón, la cantante se encuentra perdida como Blancanieves en el bosque. El vestido de Balenciaga que luce para representar esta escena es el mismo que llevó en la sesión de ELLE, en la que hizo otros guiños a la princesa Disney.

2. La otra referencia a Blancanieves en ELLE

Aquí el otro guiño a Blancanieves en ELLE. La cantante yace tendida en una cama como lo hace la princesa tras morder la manzana que le llevó la madrastra a la casa de los enanitos. En el cuento clásico, solo el beso del príncipe podrá terminar con este hechizo, en la historia de Rosalía el final es muy distinto.

3. La manzana mordida de Blancanieves

La manzana mordida de Blancanieves sí aparece en el videoclip.

4. El corazón metido en una caja

Y, aunque en el cuento, el corazón que recibe la madrastra de Blancanieves no es de la joven, también el videoclip evoca este momento.

5. Björk convertida en pájaro

Blancanieves habla con los pájaros, Rosalía lo hace también aunque el pájaro con el que habla tiene la voz de la cantante Björk.

6. La paloma del final del videoclip

Al final del videoclip Rosalía muere y su alma se eleva al cielo convirtiéndose en una paloma, un momento que también pudimos ver en su sesión para la revista ELLE. La cantante lució en una de las fotos un anillo de Tiffany con forma de paloma.

7. No es una ventana, es una cruz

La temática religiosa acompaña a la nueva era de Rosalía y, si la paloma podría representar al Espíritu Santo, esta escena de la cantante arrodillada ante la bañera podría ser más bien una plegaria ante la cruz que forman los travesaños.

8. El rosario en los pies

La temática religiosa también están en los pies de Rosalía, que luce en el vídeo unas Rosary Heels de la colección Primavera Verano 2003 de Alexander McQueen-

9. 'La dama del armiño' de Leonardo da Vinci

El cuadro de Leonardo Da Vinci cuelga en la joyería a la que lleva Rosalía su corazón. Esta obra representa la pureza y la virtud (el armiño) y alude a Ludovico Sforza, apodado Ermellino (armiño en italiano) por ser miembro de la orden del Armiño. Su amante, Cecilia Gallerani, es quien aparece en el cuadro por lo que se entiende que la obra ofrece una dualidad, la que se refiere a la virtud de la joven y a la relación de ambos.