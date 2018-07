'Mi nuevo vicio', single y videoclip de Paulina Rubio

Paulina Rubio vuelve a las andadas con una nueva canción tres años después de su último hit Boys will be boys, del álbum Brava. La mexicana no abandona el pop que predomina en la mayoría de sus canciones y lanza Mi nuevo vicio, primer adelanto del álbum en el que está trabajando, el undécimo de su carrera, y que se estrenará durante este año vía Universal Music.

Recientemente la cantante anunciaba emocionada este lanzamiento mediante su cuenta de Twitter: “Ya lo puedo gritar a los cuatro vientos. Feliz de decirles que mi nuevo sencillo se llama #MiNuevoVicio junto a mis amigos @moratbanda!”

El duo del reggaeton Cali & El Dandee se han encargado de producir la canción en la que la banda colombiana Morat colabora con la reina del pop latino.

Acompañado el single, Paulina Rubio también ha estrenado el videoclip, en el que también aparecen Morat. La acción sucede en un ambiente festivo donde la rubia se liga al guapo, dando a entender que es 'su nuevo vicio' combinando con otras escenas en las que canta junto a la banda colombiana.

Paulina, convencida de que la tecnología es clave para la promoción de los artistas, ha publicado en su página web oficial un generador de memes en el que invita a sus fans a ser creativos y que compartan imágenes que muestres cuáles son sus nuevos vicios.