Nuevos horizontes, música para descubrir durante la cuarentena

Seguramente en este enésimo día de confinamiento habrás agotado ya tu playlist, ¡PERFECTO! Es justo el momento que estaba esperando para enchufarte música fresca que estoy seguro que te va a molar . Me alejaré de lo mainstream, ya que si no lo hago sería un coñazo para todos.

CHILL

Empezamos con un grupazo californiano con un nombre muy español, the Marías. Es mi “go to band” para cuando un necesito poquito de “chill”. Aquí os dejo su último tema, un pelín más cañero pero exquisito como todo lo que inventan estos maestros de lo sutil.

ELEGANTE

Tom Misch se junta con un De La Soul para traernos algo potente, pero con elegancias ¿sabes? Samba, jazz, ritmos caribeños y hasta rap… cierra los ojos y muévete como te de la gana, no podrás evitarlo.

ROMÁNTICA

Ya sea para pensar en tu crush o para estrujarte a tu pareja, 'The night we met' de Lord Huron es de lo mejor que hay para aflorar sentimientos románticos. No negaré que esta es una opción muy personal, pero como dicen que todos nos parecemos un poco, quizás a ti también te encandile.

ROCKERA

Hace 3 añitos AKA George nos traía este monstruo, Stone Cold Classic, rock potentísimo y muy ambicioso, tanto que lo ponen hasta en el Nasty Monday’s del Apolo en Barcelona. Para quien es tengáis ganas de vibrar con un puntito de agresividad, siempre positiva, este tema es para vosotros.

COVER

Hacer covers y versiones es complicado, si encima es de un éxito de Fleetwood Mac como 'Everywhere' ya ni te cuento. Pero el alemán Roosevelt lo peta con su re-interpretación de una de las mejores canciones de los 80, con una escucha no tendréis suficiente, garantizado.

UNDERGROUND

Finn Wolfhard, Mike en la famosa serie Stranger Things, lidera Calpurnia, una banda súper joven y muy prometedora. A mí, me recuerdan mucho al sonido de The Jesus and Mary Chain, con lo que no hace falta decir nada más.

REMEMBER

Vale para aquellos que no os suene The Jesus and Mary Chain, o que os apetezca recordar a este grupazo aquí os lo dejo. Sólo añadiré que la cineasta Sofia Coppola contó con este temazo llamado 'Be honey' para cerrar su deliciosa “Lost in translation”. Fliparéis con el estilismo de los 80, su pasión por el negro y su pelo cuidadosamente d

ORIENT EXPRESS y HIP HOP

Desde Japón os traigo este temazo de Hip-Hop tan pegadizo, una joyita oriental que estoy seguro entrará en vuestras listas. Este “Shiki no uta”, o canción de las cuatro estaciones, del legendario productor japonés Nujabes, desaparecido desde 2010, y la cantante Minmi, fue el tema de salida de uno de los mejores anime de la historia, Samurai Champloo.

¡Gozad esta maravilla!

Volveré pronto con más ideas para vuestras playlists, aquí en Europa FM