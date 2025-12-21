Ocho canciones de Navidad poco conocidas de grandes artistas: Taylor Swift, Shakira y más

¿Quién no conoce villancicos modernos como All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, o Last Christmas, de Wham!? Ambas canciones han conseguido liderar las listas de éxito en Navidad, aunque no son las únicas. Otros títulos como Rockin' Around The Christmas Tree, de Brenda Lee, o la versión de Michael Bublé de It's Beginning to Look a Lot like Christmas también copan los primeros puestos cada mes de diciembre.

Sin embargo, detrás de los villancicos más populares en la actualidad, se esconde una larga lista de canciones navideñas que no consiguieron el mismo alcance. Artistas como Shakira, Taylor Swift, Coldplay o Lady Gaga también grabaron versiones de villancicos clásicos, mientras Miley Cyrus o La Oreja de Van Gogh intentaron componer sus propios éxitos navideños.

A continuación, enumeramos ocho canciones de Navidad poco conocidas de grandes nombres de la música. ¿Conoces alguna...?

Shakira - 'Santa Baby'

En 2009, Shakira versionó Santa Baby, un clásico navideño publicado originalmente en 1953. El vídeo de la colombiana apenas suma 1,5 millones de visualizaciones en YouTube, y en los comentarios aparecen algunos fans descubriendo la canción varios años después de su estreno.

Taylor Swift - 'Silent Night'

En 2007, durante sus inicios en la música, Taylor Swift publicó un EP con seis canciones titulado Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection. Una de las pistas es una versión de Silent Night (1816) que cuenta con menos de 300 mil reproducciones en YouTube. Años después, en 2019, la estadounidense compuso su propio villancico, Christmas Tree Farm, inspirado en sus años de infancia viviendo en "una granja de árboles de Navidad".

Miley Cyrus - 'My Sad Christmas Song'

En 2015, Miley Cyrus tomó una decisión arriesgada al componer un villancico... triste. Así lo explicó la propia artista en Jimmy Kimmel Live!: "Escribí una canción de Navidad. Era muy de nicho. Trataba sobre estar muy triste en Navidad, que creo que va un poco a contracorriente de lo alegre, festivo y luminoso… Nadie sabe que tengo una canción de Navidad. No tuvo mucho éxito".

La Oreja de Van Gogh - 'A este lado del cristal'

La Oreja de Van Gogh ha publicado varias canciones navideñas, entre ellas un villancico original titulado La luz que nace en ti (2011). Sin embargo, menos conocida resulta su composición melancólica A este lado del cristal, de 2020. "Asomada a la ventana veo la plaza desierta / Solo el viento que se aburre mueve algunas hojas secas / No hay canciones, luz ni niños solo una noche cualquiera / ¿A quién queremos engañar? Si ni parece Nochebuena", dicen los primeros versos.

Coldplay - 'Have Yourself a Merry Little Christmas'

Coldplay sí tiene un villancico popular (Christmas Lights), pero su versión de Have Yourself a Merry Little Christmas (1944) apenas suma medio millón de visualizaciones en el audio oficial de YouTube. La banda británica publicó este tema a principios de siglo, en 2001.

Lady Gaga - 'White Christmas'

Igual de desconocida es la versión de Lady Gaga de White Christmas, un villancico clásico de 1942 que la estadounidense grabó en directo en 2011. A pesar de haber pasado más de una década, el tema apenas suma nueve millones de reproducciones en Spotify.

Juanes - 'El Burrito De Belén'

Antes de que David Bisbal triunfara en 2024 con su reinterpretación de El Burrito Sabanero, Juanes grabó su propia versión en 2006 con un título diferente: El Burrito De Belén. La canción no alcanza las 800 mil visualizaciones en el vídeo oficial de YouTube.

Julio Iglesias - 'En un Burrito Orejón'

Sí, Julio Iglesias grabó un villancico religioso en el año 1970, En un Burrito Orejón, que reúne menos de 200 mil reproducciones en Spotify. "No llores más, vida mía / Que llega la Navidad / San José y María traerán / Un burrito orejón / Cargado de turrón", canta en la primera estrofa.

¿Cuál es tu favorito de estos ocho villancicos?