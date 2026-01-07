Olivia Rodrigo confirma nuevo disco para 2026

Los rumores eran ciertos: Olivia Rodrigo traerá nueva música este 2026. Ella misma dejó caer pistas en sus últimos conciertos de 2025, pero ahora ha mandado un mensaje claro.

Ha sido en su felicitación del nuevo disco en la que la intérprete de Vampire ha adelantado lo que está por llegarles a sus fans. La artista ha compartido un carrusel de imágenes celebrando el Fin de Año con amigos y familia, y entre las imágenes ha colado una de lo más reveladora.

Fuegos artificiales, playa, fiesta y naturaleza han sido los ingredientes perfectos de la felicitación del Año Nuevo de Olivia Rodrigo... pero entre ellas se ha colado la instantánea de un carrito de golf, que tenía grabado en su estructura: 'The Album'.

Si se cumple este anuncio, este 2026 llegará el tercer álbum de Olivia Rodrigo, después de los exitosos Sour y Guts.