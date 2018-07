Olly Murs estrena videoclip para 'Look at the sky'

Look at the sky es el bonus track de la edición deluxe de Never Been Better en Japón y la canción escogida por Olly Murs como nuevo single. El tema está escrito por el compositor y pianista de jazz Hachidai Nakamura y el vídeo dirigido por Yuichiro Sato .

Portada de 'Never Been Better' de Olly Murs / europafm.com

Olly Murs sigue promocionando su exitoso álbum Never Been Better, publicado el pasado mes de noviembre. Después de éxitos como Wrapped up con Travie McCoy o el más reciente Up, junto a Demi Lovato, el británico estrena nuevo videoclip.

En esta ocasión el tema escogido es Look at the sky, una canción incluida en la edición deluxe japonesa del álbum escrita por el compositor y pianista de jazz Hachidai Nakamura y el videoclip está dirigido por Yuichiro Sato.