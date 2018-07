One Direction se despiden encima del escenario del programa que los vio nacer

X FACTOR UK

Es hablar de la despedida de los chicos de One Direction y los ojos se nos llenan de lágrimas. Aunque pensábamos que esto no iba a ocurrir nunca, ¡ha pasado! Los chicos se han despedido de forma temporal en el programa que les vio nacer, X Factor. Una actuación con la que arrancaron los lloros de sus fans, ¡y es que no nos imaginamos el panorama celebritero sin One Direction como grupo!