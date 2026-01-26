Los ex One Direction se ponen de acuerdo: en 2026 traen nueva música

One Direction es, quizás, la banda de música más mediática del siglo XXI, y su memoria sigue resonando una década después de su separación. De hecho, la relación entre ellos sigue viva. "Hay cierta cercanía", dijo Louis Tomlinson para Billboard. "Definitivamente, se siente más cercana que antes. Pero creo que todos estamos tan ocupados que es difícil mantener esa constancia".

Tras la muerte de Liam Payne en 2024, el año siguiente supuso un momento de transición. Ahora, sabemos que todos estaban gestando sus proyectos de cara al 2026, el año que podría unir de nuevo One Direction, aunque solo sea de manera simbólica y por separado.

Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles y Zayn Malik tienen planes musicales este año, marcando el 2026 como un año fundamental en las carreras individuales de los cuatro artistas. A continuación, repasamos qué se traen entre manos.

Harry Styles

Los rumores eran ciertos. El pasado 15 de enero, Harry Styles anunció su nuevo y cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Ocassionally, que verá la luz el 6 de marzo con 12 canciones que ya tienen nombre. Además, de ellas ya podemos escuchar y ver el videoclip de Aperture, su primer single.

¡Y volverá a los escenarios! el británico ya ha anunciado varias fechas de conciertos en Londres, Ámsterdam, Nueva York, Melbourne, Sídney y Ciudad de México con el nombre de Together, Together. Por el momento se desconoce si después de estas residencias tan concretas dará una gira más amplia, cuyas paradas contemplen España, pero todo apunta a que este es solo un adelanto de sus directos.

Louis Tomlinson

Tras las canciones Lemonade y Palaces, Louis Tomlinson estrena su nuevo álbum How Did I Get Here? el 23 de enero. Durante su entrevista con Cuerpos especiales, el cantante ya adelantó cómo sonaría este trabajo, disponible en todas las plataformas: "Cuando dejas una banda como One Direction quieres probar quién eres como artista y quieres hacer lo contrario, pero al final el grupo es la razón por lo que estás aquí y por eso he querido ser valiente y abrazar el género pop".

Sobre este proyecto, Tomlinson ha contado: "Sigo aprendiendo y mejorando como cantante y compositor. Me resulta imposible acomodarme; no está en mi vocabulario. Por primera vez, me estoy permitiendo ser el artista que siempre quise ser".

Fue grabado en Santa Teresa (Costa Rica) a principios de 2025. "Dar todos los pasos que di para llegar hasta aquí fue importante. Necesitaba la confianza para convertirme en el artista que quería ser y hacer un álbum que, ojalá, fuera grande pero personal. Creo que lo he conseguido", declaró el cantante.

Además, Louis se embarcará en una gran gira mundial con el mismo nombre que el disco, How Did We Get Here?, que recorrerá Europa y Norteamérica a partir de marzo de 2026. Su gira pasará además por España el 12 de abril en Barcelona y el 13 de abril en Madrid.

Niall Horan

Por su parte, Niall Horandesveló en diciembre que pasó parte del 2025 recluido en el estudio preparando canciones de las que se siente orgulloso. "Tengo muchas ganas de empezar a contaros más cosas y a compartirlas cuando llegue el momento", escribió.

Y este año lo ha empezado con el anuncio de una colaboración: Drive Safe, una canción junto a Myles Smith. "¡He sido un gran fan suyo desde hace un tiempo y estoy tan feliz de poder trabajar con él en este tuuuuuuuneeeee!", expresó el artista.

Zayn Malik

Del 20 al 31 de enero, Zayn Malik está celebrando una residencia de siete conciertos en el Dolby Live de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos). Además, el artista está preparando nueva música en el estudio.

Y el exintegrante de One Direction hizo toda una declaración de intenciones en su primera noche al estrenar cinco canciones que previsiblemente formarán parte de su quinto álbum de estudio, incluida Die For Me, un descarte del disco FOUR de la banda británica.

El setlist de sus conciertos está compuesto por 20 canciones y, aunque las novedades se presentaron como unreleased, por fin tenemos los títulos oficiales de los próximos lanzamientos: Nusrat, Used To The Blues, Fatal, Take Turns y Die For Me son las nuevas canciones del artista.

Sin duda, el 2026 es un gran año para los fans nostálgicos de One Direction.